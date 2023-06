Woot offre jusqu’à 1 700 $ de rabais sur les tapis roulants, les vélos d’exercice et plus encore d’Echelon

Entre le travail, la famille, les tâches ménagères et d’autres obligations, trouver le temps d’aller régulièrement au gymnase peut être un défi. Mais apporter la salle de gym à vous rend beaucoup plus facile de s’en tenir à une routine d’entraînement régulière. Et si vous cherchez à acheter un tapis roulant, un vélo d’exercice ou d’autres équipements de fitness pour votre salle de sport à domicile, nous avons des offres à ne pas manquer. Woot est actuellement offrant jusqu’à 83 % de réduction une vaste sélection d’équipements d’exercice à domicile Echelon, avec certains articles à prix réduit de plus de 1 000 $. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’au 26 juin, et Woot dispose généralement d’un approvisionnement limité, alors assurez-vous de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

L’un des vélos les plus abordables que vous trouverez dans cette vente est le Echelon Connect EX3, que vous pouvez saisir pour 310 $ dès maintenant, ce qui vous permet d’économiser 490 $ par rapport au prix habituel. Conçu pour les personnes de tous les niveaux de forme physique, il dispose de 32 réglages de résistance différents, ainsi que de pédales à double face pour que vous puissiez soit les clipser avec vos chaussures de vélo préférées, soit utiliser des chaussures de sport ordinaires avec les cages d’orteils réglables incluses. Ce vélo n’a pas d’écran intégré, mais il a un support réglable pour votre téléphone ou votre tablette afin que vous puissiez suivre les cours de fitness virtuels d’Echelon, bien que vous ayez besoin d’un abonnement payant pour y accéder.

Si vous voulez un écran intégré, vous pouvez passer au Connecter les EX5, qui dispose d’un écran tactile HD de 22 pouces pour que vous puissiez accéder à des milliers de cours en direct ou à la demande d’une simple pression sur un bouton. Il pivote même à 180 degrés pour que vous puissiez également intégrer des exercices hors vélo. Et comme l’EX3, il dispose de 32 niveaux de résistance différents pour que vous puissiez affiner votre entraînement. Il est actuellement en vente au prix de 550 $, ce qui vous permet d’économiser 1 049 $.

Il n’y a pas que des vélos en vente. Vous pouvez également vous procurer un tapis roulant à prix réduit, comme celui-ci Echelon Stride 5s, qui est actuellement en vente pour 1 900 $, vous permettant d’économiser 299 $ par rapport au prix habituel. Il a une vitesse maximale de 12,5 mi/h et 16 niveaux d’inclinaison différents, et est équipé d’un écran tactile de 24 pouces et d’un ventilateur intégré pour vous aider à rester au frais. Ou vous pouvez vous procurer un rameur pour entraîner vos bras, votre dos, vos épaules, vos jambes et votre tronc ainsi que votre cardio. Le Echelon Row dispose de 32 niveaux de résistance, Bluetooth intégré, se replie pour un rangement facile et est actuellement de 550 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à 450 $.

Et si vous cherchez plus qu’un entraînement cardio, vous pouvez saisir le Echelon Reflet, un miroir d’entraînement de 40 pouces que vous pouvez utiliser pour suivre les cours de fitness virtuels Echelon tout en gardant un œil sur votre forme. Notez simplement que le miroir lui-même n’est pas un écran tactile, vous devrez donc le coupler avec votre téléphone, tablette ou autre appareil intelligent pour accéder aux cours. Et parce qu’il est monté directement sur un mur, il n’a aucune empreinte au sol, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui disposent d’un espace limité. C’est un énorme rabais de 759 $ en ce moment, ce qui fait baisser le prix à 240 $