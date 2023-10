Woot lance une énorme vente de remise à neuf sur les ordinateurs portables Windows

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, Woot vient de lancer un énorme vente sur les ordinateurs portables Windows remis à neuf de différentes marques que vous devez voir. Bien qu’il existe certaines options bon marché qui ne constituent pas un excellent investissement, il existe quelques options de milieu de gamme qui valent la peine d’être considérées, ainsi que certains modèles destinés aux charges de travail lourdes et dont le prix est intéressant.

Il est important de rappeler que tous ces ordinateurs portables sont remis à neuf. Cela permet de maintenir les prix bas, mais signifie également que vous n’obtiendrez pas une machine toute neuve et que vous ne bénéficierez que de 90 jours de garantie. De nombreuses machines utilisent des processeurs Intel de sixième et huitième génération. En gardant à l’esprit que nous en sommes actuellement à la 13ème génération, ces processeurs sont un peu obsolètes, mais pas nécessairement mauvais si vous les obtenez à un prix avantageux. Le principal inconvénient est que certains d’entre eux ne prendront pas en charge Windows 11 et pourraient être un peu plus lents.

Parmi les anciennes machines alimentées par Intel i5 de huitième génération, la meilleure option intermédiaire est probablement le HP EliteBook 850 G5, qui dispose de 16 Go de RAM, d’un SSD de 256 Go, d’un Intel Core i5-8250U et d’un écran tactile de 15,6 pouces. avec une résolution FHD. Bien que le processeur soit de huitième génération, vous obtenez une quantité importante de RAM pour un ordinateur portable bon marché, et l’écran tactile FHD et la prise en charge de Windows 11 sont certainement utiles. C’est ça coûte 310$, ce qui est un prix raisonnable pour ce que vous obtenez. Si vous ne vous souciez pas de la résolution ou de la taille de l’écran, ce Dell Latitude 5491 vous offre un processeur légèrement meilleur. pour le même prixmais l’écran mesure 14 pouces, non tactile et a une résolution de 1 366 x 768.

Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus pour obtenir un ordinateur portable haut de gamme avec un peu plus de puissance de traitement, ce Dell Latitude 7410 est une option solide ; exécutant un processeur Intel Core i5-10310U de 10e génération, 16 Go de RAM, 256 Go d’espace SSD et un panneau FHD de 15,6 pouces. C’est plutôt bien tout ça pour seulement 430 $ et c’est une excellente option si vous voulez quelque chose qui puisse toujours assurer la productivité et les tâches quotidiennes sans avoir à payer une tonne d’argent, d’autant plus que, pour un prix similaire, vous ne trouverez pas facilement un nouvel ordinateur portable avec un Processeur i5 de 10e génération. Bien qu’il ne soit pas doté d’un processeur de génération actuelle, le Dell Precision 7530 exécute le processeur i7-8750H comparativement plus puissant et dispose de 32 Go de RAM, ce qui est idéal si vous êtes programmeur ou effectuez beaucoup de travaux de CAO. Il dispose également d’une carte graphique Nvidia P1000, qui est un GPU de qualité professionnelle et également adapté à la CAO et à d’autres logiciels de visualisation, et vous pouvez prends-le pour 510 $.

Il existe de nombreuses options ici et la différence de prix entre les modèles est souvent minime, cela vaut donc la peine de jeter un œil aux différentes configurations par vous-même. La seule chose que je pourrais suggérer est éventuellement de récupérer un disque dur externe, car beaucoup de ces ordinateurs portables ne disposent pas d’un grand stockage interne.