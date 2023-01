Woot a des modèles iPhone SE remis à neuf de grade A à partir de 300 $ pour une durée limitée

Vous cherchez un super téléphone avec un budget limité ? Il y a beaucoup de téléphones bon marché sur le marché, mais l’iPhone SE d’Apple est certainement le moyen le plus abordable d’obtenir un iPhone. Et en ce moment, vous pouvez mettre la main sur un pour encore moins que d’habitude chez Woot, où le grade A a été remis à neuf iPhone SE les modèles sont en vente . C’est une économie de 129 $ par rapport à un tout nouveau modèle de l’Apple Store, bien que la vente ne soit disponible que jusqu’au 31 janvier jusqu’à épuisement des stocks.

Sorti en 2022, le dernier SE est équipé de la technologie 5G et possède la puce A15 Bionic d’Apple – c’est la même puce que l’iPhone 13 d’Apple. Cela signifie que ce téléphone est plus rapide que ses prédécesseurs. De plus, il obtient jusqu’à 15 heures de lecture vidéo. Ce téléphone présente toujours un design iPhone classique avec un bouton d’accueil équipé de Touch ID et un écran LCD de 4,7 pouces. Et il possède à la fois une caméra arrière de 12 mégapixels et une caméra frontale de 7 mégapixels. Il capture également la vidéo en 4K. Il est également classé IP67 résistant aux éclaboussures, à la poussière et à l’eau, et il a un verre amélioré pour un peu plus de durabilité. Vous pouvez également saisir l’iPhone SE avec 64 Go, 128 Go ou 256 Go de stockage en fonction de vos besoins et de votre budget.

Le grade A remis à neuf signifie que votre article ne présentera aucune rayure ou tache visible et qu’il sera livré avec une batterie d’au moins 95 %. De plus, votre achat est couvert par une garantie limitée Woot de 90 jours. Patrick Holland de CNET a déclaré dans son Test de l’iPhone SE (2022) que “l’iPhone SE est votre billet d’entrée le moins cher dans l’écosystème d’Apple” et l’a appelé “une valeur incroyable pour ce que vous obtenez”, se référant au prix de départ de 429 $. Avec cette rénovation, vous obtiendrez toutes ces fonctionnalités à un prix encore meilleur.

Lire la suite: iPhone SE 2022 vs 2020 : Quel téléphone économique est une meilleure affaire ?