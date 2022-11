Woot a des consoles Nintendo Switch à partir du plus bas niveau historique de 268 $ pendant le Black Friday

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Le Black Friday apporte avec lui certains des prix les plus bas de l’année sur les technologies de pointe, y compris les consoles de jeux. Si vous avez cherché Offres Nintendo Switch, tu es chanceux. Plusieurs endroits ont liasses ou des cadeaux ajoutés à votre achat en ce moment – bien que, si vous recherchez une remise directe, vous aurez du mal à trouver un Switch moins cher que la vente qui se déroule à dès maintenant, avec des prix à partir de 268 $.

Ces offres ne sont disponibles qu’aujourd’hui jusqu’à épuisement des stocks, et nous prévoyons qu’elles se vendront assez rapidement, alors agissez rapidement si vous souhaitez vous procurer l’une des consoles ci-dessous.

Scott Stein/Crumpe La Nintendo Switch OLED est la meilleure console Switch actuellement sur le marché. Il offre un écran plus grand que les modèles Switch et Lite d’origine. Que vous investissiez dans une Nintendo Switch pour la première fois, que vous souhaitiez mettre à niveau votre appareil actuel ou que vous achetiez une console en cadeau, cette offre la rend plus abordable. Cet ordinateur de poche hybride dispose d’un écran OLED de 7 pouces, d’une béquille et d’une station d’accueil TV repensées, ainsi que de 64 Go de stockage interne.

James Martin/Crumpe La console la moins chère de cette vente est la version standard de la Nintendo Switch, qui est désormais essentiellement le modèle de taille moyenne entre la plus grande OLED et les versions Lite plus petites, uniquement portables. Comme l’OLED, ce modèle est un hybride qui peut être utilisé comme ordinateur de poche en déplacement ou en mode table pour les jeux multijoueurs, ainsi qu’en conjonction avec un téléviseur à la maison pour une expérience de console plus traditionnelle. À ce prix bas de tous les temps, c’est une option attrayante pour le joueur moyen.

Nintendo/CNET Le quai de ce modèle japonais en édition spéciale présente côte à côte les Pokémon légendaires Koraidon et Miraidon, tandis que les contrôleurs Joy-Con spécialement conçus ont les couleurs principales de Pokemon Scarlet et Pokemon Violet, ainsi que les crêtes des écoles présentées dans les jeux, l’Académie Naranja et l’Académie Uva. Il a les mêmes spécifications que le modèle OLED standard et constitue un excellent cadeau pour tout fan de Pokémon.