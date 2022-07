Woot a des câbles de charge Lightning en vente à partir de 2 $ en ce moment

Vous avez perdu le câble de charge de votre téléphone ou vous avez affaire à des cordons qui se sont effilochés ? Récupérez votre alimentation avec des câbles Lightning certifiés MFi qui sont universellement compatibles avec les iPhones, iPads, iPods et plus encore. Tu peux . Les prix commencent à seulement 5 $ pour un câble de 1 pied, ce qui est déjà 3 $ de moins que le et vous pouvez obtenir un rabais supplémentaire de 3 $ sur votre commande lorsque vous utilisez le code promo CÂBLES à la caisse. Profitez de cette offre maintenant jusqu’au 31 juillet ou jusqu’à épuisement des stocks.

Ce câble de charge pour iPhone d’Amazon utilise la puce intelligente C89 d’origine d’Apple pour reconnaître et se connecter à vos appareils Apple, et les connecteurs unibody robustes offrent un ajustement sûr et résistent aux dommages. Les fils de large diamètre et la résistance réduite du cordon maximisent également votre vitesse de charge, prenant en charge jusqu’à 2,4 ampères. Et vous n’aurez pas à vous soucier de l’effilochage – une couche de protection supplémentaire aux extrémités améliore la durabilité du cordon de charge. Avec huit couleurs au choix, plusieurs longueurs de cordon et même des packs de 2 disponibles, vous pouvez personnaliser cette offre pour obtenir exactement ce que vous voulez.