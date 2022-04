Woorion de Daehyeon Park aide les transfuges nord-coréens vers le sud

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

SÉOUL – Il y a un dicton en Corée du Sud selon lequel « vous ne voyez que ce que vous savez », qui a une résonance particulière pour les transfuges de Corée du Nord qui ont quitté l’un des pays les plus isolés de la planète pour l’un des plus connectés et ont l’impression qu’ils » sais » très peu. Dans un pays où tout est en ligne et généralement accessible via un smartphone – tous deux inaccessibles dans une grande partie du Nord – ces nouveaux arrivants peuvent avoir l’impression d’avoir voyagé dans le temps. Bien qu’ils parlent la même langue et ressemblent à ceux qui vivent dans le Sud, la vie ici peut sembler totalement étrangère.

« Mes amis transfuges décrivent cela comme l’impression d’avoir pris une machine à voyager dans le temps, des années 1900 au 21e siècle », a déclaré Daehyeon Park, qui a lui-même fait défection vers le Sud, mais seulement après avoir passé plusieurs années en Grande-Bretagne, lui donnant les compétences informatiques – et les anglais — nécessaires pour naviguer la ville mondialisée de Séoul.

Reconnaissant la difficulté et l’aliénation auxquelles ses collègues transfuges sont confrontés, Park s’est assis avec plusieurs dans un café et a comparé des notes sur ce qu’ils savaient à leur arrivée. Ils ont constaté que bien qu’il y ait environ 40 organisations aidant les transfuges, chacune avait son propre site Web et qu’il n’y avait pas d’endroit central où aller pour en savoir plus sur eux.

Cette réunion de café est devenue Woorion, un réseau de transfuges profondément connecté et influent que Park dirige maintenant, desservant un tiers de la communauté des transfuges de Corée du Sud. Woorion est un centre d’information à guichet unique, reliant les Nord-Coréens aux ressources et à la communauté dont ils ont besoin pour réussir leur nouvelle vie dans le Sud.

Woorion est un nom familier parmi les cercles de transfuges, mais pendant des années, il a gardé un profil bas afin de pouvoir se concentrer sur sa communauté. Maintenant, Park a de grands rêves pour l’avenir de son organisation et veut montrer à la communauté internationale ce dont sa génération de transfuges est capable.

« Je veux explorer la voix de ma communauté. Je veux faire quelque chose de bien pour notre communauté et l’avenir avec plus de gens », a déclaré Park, 31 ans. « Il est maintenant temps de construire une communauté à l’étranger.

Les premières années après l’arrivée d’un transfuge sont celles où il est le plus vulnérable et peut passer entre les mailles du filet – un problème souligné par une rare re-défection d’un Nord-Coréen qui a eu du mal à s’adapter à Séoul et a décidé de retourner dans le Nord.

Le seul soutien officiel aux transfuges est un cours d’orientation de trois mois organisé par le gouvernement sud-coréen, qui ne donne qu’un aperçu de ce qu’il faut pour survivre et prospérer dans la société capitaliste féroce de la Corée du Sud, qui connaît un taux de chômage élevé chez les jeunes et un logement en plein essor. des prix.

À l’automne dernier, il y avait au moins 33 815 transfuges nord-coréens vivant dans le Sud, selon les chiffres officiels du ministère de l’Unification. La majorité sont des femmes, et plus de la moitié de ceux qui font défection ont entre 20 et 30 ans – ont besoin d’éducation et de carrière, et sont à la recherche de stabilité, comme le mariage et une famille. Ils s’échappent généralement seuls.

Être adulte est difficile, et c’est encore plus difficile en tant que réfugié fuyant un pays pauvre et socialiste sous un régime totalitaire vers la Corée du Sud, la 10e plus grande économie du monde. Beaucoup se méfient déjà des personnes et des institutions et sont souvent aux prises avec des traumatismes, ce qui peut créer des obstacles supplémentaires à l’assimilation.

Ils sont vulnérables aux stratagèmes de fraude financière, souvent issus du marketing à plusieurs niveaux et des accords d’investissement «devenez riche rapidement» ciblant les transfuges nouvellement arrivés. Ils sont également confrontés à de faux courtiers qui promettent de les aider à renvoyer de l’argent à leurs familles dans le Nord, mais qui se contentent de les escroquer.

L’organisation de Park, qui travaille dans un bureau sans prétention à Séoul, est dirigée par une équipe de sept millennials et Gen Zers qui veulent particulièrement aider la jeune génération qui constitue la plus grande part des transfuges.

« Le problème auquel ils sont confrontés est d’obtenir des informations. Ils n’ont jamais eu d’expérience avec l’informatique, la technologie, les e-mails, Internet », a déclaré Park. « La majorité de ma communauté est confrontée à ce problème, j’ai donc décidé de résoudre ce problème. »

Dans les premières années de Woorion, Park a lancé un groupe de messagerie sur KakaoTalk, la principale application de messagerie sud-coréenne, diffusant des informations susceptibles d’aider d’autres réfugiés. Plus de 5 000 inscrits au cours de la première année. Les gens ont commencé à se donner mutuellement des vêtements et des articles ménagers. Les réfugiés nord-coréens plus âgés ont préparé des repas pour les plus jeunes qui aspiraient à la nourriture maison de leur mère à la maison.

« Je savais que si nous continuions cela, cela changerait la vie de ma communauté », a-t-il déclaré.

Ces dernières années, une jeune génération de Nord-Coréens en Corée du Sud a émergé en tant qu’entrepreneurs ambitieux et créatifs, beaucoup étant déterminés à montrer les transfuges nord-coréens comme des contributeurs résilients à la société sud-coréenne plutôt que comme des victimes.

Park est « un bon exemple de cette nouvelle génération d’entrepreneurs nord-coréens et de la façon dont ils ne font pas que recevoir, mais créent des solutions pour eux-mêmes, leurs communautés et leur société au sens large », a déclaré Sokeel Park, directeur national de Liberty in North Korea pour la Corée du Sud. , qui aide les Nord-Coréens à se réinstaller dans le Sud.

Woorion maintient une base de données robuste, qui permet à son groupe d’interroger les membres et d’utiliser les données pour faire évoluer et organiser les informations dont leur communauté a le plus besoin. L’organisation recherche des partenaires de recherche internationaux pour aider à attirer davantage l’attention sur l’expérience de ces Nord-Coréens.

Le groupe a également une chaîne YouTube avec des conseils sur la vie et le travail, y compris les avantages et les inconvénients de parler de vos antécédents de transfuge lors des entretiens d’embauche, les avantages d’aller en thérapie et d’éviter la fraude.

« Tout le monde a besoin de ce type de réseaux et de connexions, et la simple vérité est que la grande majorité des réfugiés nord-coréens quittent toute leur communauté, leur réseau, en Corée du Nord, et il n’y a aucun moyen de s’appuyer sur cela », a déclaré Sokeel Park. « Ils en sont complètement disloqués, devant repartir de zéro. »

Inspiré par la liste Forbes « 30 Under 30 », Woorion a lancé un magazine en ligne pour les transfuges de la génération Y et de la génération Z, qui partage les expériences de ceux qui sont devenus des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprise.

Woorion’s Park aspire désormais à s’attaquer plus directement à certains des obstacles les plus courants auxquels sont confrontés les transfuges, comme la création d’une coopérative de crédit afin que les Nord-Coréens puissent accéder à des prêts à des taux abordables. Sans antécédents de crédit, les transfuges ont du mal à obtenir des prêts pour démarrer des entreprises et se voient souvent facturer des taux d’intérêt élevés.

Le trouble de stress post-traumatique étant courant chez les transfuges nord-coréens, Woorion prévoit également d’augmenter les ressources en santé mentale.

Park a déclaré qu’il souhaitait voir la communauté se soutenir mutuellement et combler les lacunes qu’aucun soutien du gouvernement sud-coréen ne peut combler.