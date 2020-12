Woolworths a été contraint d’introduire une limite de quatre homards par personne alors que les Australiens fous de crustacés se précipitent pour acheter la friandise à moitié prix.

Le supermarché a commandé cinq fois plus de langoustes d’Australie occidentale que les années précédentes après que le gouvernement chinois ait interdit les importations de fruits de mer dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays.

Les homards se vendent maintenant 20 $, en baisse par rapport au prix de vente normal de 40 $, en Supermarchés Woolworths à travers le pays – obligeant les magasins à imposer des limites d’achat aux clients affamés.

Un utilisateur de médias sociaux a souligné que les limites d’achat de homards sont les mêmes que les restrictions de papier hygiénique appliquées en avril lorsque les acheteurs paniqués ont débarrassé les étagères des rouleaux de toilettes. Sur la photo de gauche: un avis de restriction du papier toilette. Sur la photo de droite: un avis de restriction concernant le homard

Les relations entre la Chine et l’Australie se sont détériorées à la suite de l’appel du Premier ministre Scott Morrison à une enquête sur les origines du coronavirus, qui aurait été identifié pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan.

Depuis avril, le parti communiste au pouvoir en Chine a imposé un tarif de 80% sur l’orge australienne, suspendu les importations de viande de bœuf et a demandé aux étudiants et aux touristes de ne pas voyager en Australie.

En conséquence, les supermarchés achètent des fruits de mer en vrac pour alléger la pression sur l’industrie locale des fruits de mer.

«Les langoustes cuites décongelées dans WA sont désormais limitées à quatre unités par client, par magasin pour répondre à une demande sans précédent», lit-on dans les supermarchés Woolworths.

Les utilisateurs de médias sociaux ont souligné que l’avis était remarquablement similaire aux panneaux épinglés dans la section du papier hygiénique en avril lorsque des empileurs craignant les coronavirus ont nettoyé les étagères des rouleaux de toilettes.

Les supermarchés ont limité les clients à quatre paquets par transaction pour tenter d’empêcher l’épuisement des stocks.

« 2020: L’année où l’Australie est passée de la panique à l’achat de papier toilette à la panique à l’achat de homards », a écrit un utilisateur de médias sociaux, publiant côte à côte une image d’un avis de restriction de papier toilette et d’un avis de restriction de homard.

« Qui aurait pensé qu’il y aurait une demande intérieure de produits australiens de qualité? » Un utilisateur a écrit dans la section commentaires.

D’autres ont laissé des commentaires demandant comment cuisiner et préparer correctement les créatures marines.

Les utilisateurs des médias sociaux ont demandé comment préparer correctement un homard. Sur la photo: pêcheurs de langouste d’Australie occidentale

Le responsable de la viande et des fruits de mer de Woolworths, Tim Dudding, a déclaré que la chaîne de supermarchés était ravie d’offrir «un produit de qualité» à un prix aussi bas. Sur la photo: pêcheurs de homard

«J’adore le homard, mais je suis trop mauvais cuisinier pour même envisager de les acheter», a déclaré un autre.

«Ne craignez pas le homard», répondit quelqu’un d’autre.

«Faire bouillir ou barbecue. Vite comme tu veux, comme les crevettes. Au moment où il y a des marques de gril, c’est cuit et délicieux. Mettez une noix de beurre et un peu d’ail en poudre dans une tasse au micro-ondes pendant 15 secondes, et vous obtenez un festin digne d’un roi (ou d’une reine).

Le responsable de la viande et des fruits de mer de Woolworths, Tim Dudding, a déclaré que la chaîne de supermarchés était ravie d’offrir «un produit de qualité» à un prix aussi bas.

Il a décrit cette décision comme un « gagnant-gagnant » en aidant à disperser les homards au pays et en donnant aux familles australiennes la possibilité d’avoir un produit de luxe à bas prix ce Noël.

Les homards sont issus d’une pêche durable qui travaille selon des directives de durabilité depuis plus de 20 ans

«Nous sommes heureux de les rendre accessibles à davantage de familles cette année, tout en soutenant également l’industrie locale», a-t-il déclaré.

Un porte-parole de Woolworths a déclaré au Daily Mail Australia que les restrictions nationales seraient réexaminées si nécessaire.

«Nous avons de bons niveaux de stock sur lesquels nous puiser et nos équipes travaillent dur pour continuer à reconstituer les homards le plus rapidement possible», a-t-il déclaré.

Le homard est également disponible dans les supermarchés Coles pour 20 $ après que le détaillant a acheté 29 fois plus de stock que les années précédentes.

Andy Mossop, directeur général de Coles pour la boulangerie, la charcuterie et les fruits de mer, a déclaré que la décision avait été prise de soutenir les pêcheurs commerciaux qui ont été touchés par le naissain international.

« Coles s’est engagé à soutenir les producteurs locaux », a déclaré M. Mossop.

«C’est un exemple fantastique de la façon dont nous avons pu agir rapidement pour soutenir nos fournisseurs avec un flux de revenus pendant une période très difficile tout en bénéficiant également à nos clients à la caisse.

L’approvisionnement en homards provient de la première pêcherie durable reconnue au monde.

La directrice du programme du Marine Stewardship Council pour l’Océanie, Anne Gabriel, a déclaré que la nouvelle était bien accueillie par les pêcheurs de langouste et les Australiens qui peuvent désormais profiter d’un Noël sauvage et durable rempli de homard, grâce à Coles.

«En stockant du homard commun d’Australie occidentale ce Noël, Coles a vraiment jeté une bouée de sauvetage à la communauté de pêcheurs d’Australie occidentale.

Alors que les tensions avec la Chine au sujet des exportations s’intensifient, les producteurs de fruits de mer d’Australie occidentale ont été contraints de chercher ailleurs des acheteurs pour leurs célèbres langoustes.