Wooldridge se présente à nouveau au conseil – Kelowna Capital News

Le conseiller municipal de Kelowna, Loyal Wooldridge, est de nouveau candidat au conseil municipal lors des élections municipales d’octobre.

Wooldridge a fait cette annonce lors d’une vidéo publiée sur son site Web.

« Ce fut un plaisir absolu de servir les résidents de Kelowna au sein du conseil ces quatre dernières années », a déclaré Wooldridge. “Je suis donc ravi d’annoncer officiellement que je remets mon chapeau sur le ring pour me faire réélire le 15 octobre.”

Wooldridge a été élu pour la première fois au conseil il y a quatre ans et, entre autres, a été un défenseur de l’inclusion, des personnes sans abri et du logement abordable et durable.

Wooldridge est le seul conseiller sortant à déclarer son intention de se faire réélire jusqu’à présent. Le conseiller Ryan Donn a déclaré qu’il ne se présenterait pas.

Le seul candidat à la mairie jusqu’à présent est Tom Dyas. Le maire actuel Colin Basran n’a pas encore dit s’il se représenterait.

@GaryBarnes109

[email protected]

Élection municipale en Colombie-BritanniqueConseil municipalVille de KelownaKelownaÉlection municipale