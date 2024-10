Woody Harrelson ‘arrête’ des Cheers accompagnés d »horribles pets végétaliens’ – News 24

Photo : BANG Showbiz. Tous droits réservés.

Les « pets végétaliens » de Woody Harrelson ont provoqué l’arrêt de la production de « Cheers ».

L’acteur de 63 ans – qui suit un régime à base de plantes depuis plus de 30 ans – pourra ensuite être vu aux côtés de Simu Liu dans le thriller de survie « Last Breath ». Son co-animateur du podcast, Ted Danson, a tenu à demander au « Barbie » ‘ acteur à propos de ses expériences de tournage en étroite collaboration avec son ami à cause des problèmes de gaz qu’il avait causés dans la sitcom classique.

Apparaissant sur le podcast de Woody et Ted « Où tout le monde connaît votre nom », l’acteur de « Trois hommes et un bébé » a demandé à Simu : « Avez-vous tourné dans cette chambre où vous devez être à bord du navire – comment s’appelle-t-elle ?

Il a précisé : « Ouais, la chambre assise. »

Woody intervint : « Ce n’était pas une véritable chambre de repos. Je veux dire, ça l’était, mais ce n’était pas le cas. »

Ted a ensuite noté : « Mais c’était très rapproché.

« Il y a une raison pour laquelle j’en parle. Quand je travaillais avec Woody, c’était une scène sonore énorme, mais ses pets végétariens étaient si horribles qu’il arrêtait la production. Je me demande juste ce qui s’est passé avec toi. »

Woody a dit : « Excusez-moi, mais c’était des pets ‘végétaliens’. »

Son ami de 76 ans a plaisanté : « Végétalien. Désolé, végétalien, ce qui lui donne une vraie noix de pécan. »

Simu a déclaré : « Pour être honnête, c’étaient des pets végétaliens. Vous étiez vraiment gentils. Je pense que vous étiez vraiment gentils à ce sujet. »

Woody, 63 ans, a insisté sur le fait qu’il y avait une raison pour laquelle il dégageait autant de gaz.

Il a déclaré : « C’était à l’époque où je ne mâchais pas ma nourriture. »

La révélation survient quelques semaines après que le réalisateur de « Men In Black », Barry Sonnenfeld, a récemment affirmé que le décor du film avait dû être vidé pendant trois heures après que la star Will Smith ait pété « tellement » alors que lui et Tommy Lee Jones étaient « hermétiquement enfermés » dans une capsule. .

Il a déclaré à Kelly Ripa sur son podcast « Parlons hors caméra » : « Ils doivent être mis dans cet appareil, qui est [a car] qui se transforme en hyper voiture, et [they’re] je vais traverser le tunnel de Midtown la tête en bas. Nous devons apporter une échelle sur roues, comme c’était le cas au bon vieux temps, où l’on montait dans les avions depuis le tarmac. On les met là-haut et on les met dans le truc et on le retourne et on est prêt à tirer…

« Il y a des verrous pour l’empêcher de s’ouvrir et de tomber.

« Je dis : « Faites rouler la caméra » et j’entends Will Smith dire : « Oh Jésus, je suis vraiment désolé. Tommy, vraiment désolé. Baz, prends l’échelle. Et vous entendez Tommy dire : « C’est bon, Will. Pas de soucis, Will. Ne t’inquiète pas, Will. «

Au début, Barry ne savait pas pourquoi la star s’excusait.

Mais ensuite il a ajouté : « Alors nous franchissons les échelons. Ouais, Tommy tend la jambe alors que l’échelle arrive et descend les escaliers en courant. Et ce qui s’est passé, c’est que Will Smith est un plus gros. C’est juste que certaines personnes le sont [farters].»