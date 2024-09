Woody Harrelson a envie de grignoter dans les cafés à cannabis de Californie

Woody Harrelson porte un projet de loi sur le cannabis auprès de ses supérieurs.

L’acteur, lauréat d’un Emmy et militant de longue date pour la marijuana, exhorte le gouverneur Gavin Newsom à signer une loi qui autoriserait les cafés à cannabis de style Amsterdam en Californie. Après tout, il a un intérêt personnel dans cette affaire : il est copropriétaire du dispensaire et salon de cannabis Woods WeHo à West Hollywood.

« Nous avons juste besoin d’une toute petite miette et c’est la possibilité de vendre des articles non liés au cannabis dans le salon », a déclaré Harrelson dans une vidéo enregistrée que l’auteur du projet de loi, le député Matt Haney (D-San Francisco), a publiée lundi sur Instagram« Je ne vois pas en quoi cela pourrait faire du mal à qui que ce soit. Faisons en sorte que cela se produise. »

Le triple nominé aux Oscars, qui l’année dernière visité Capitol Hill pour exhorter les législateurs à légaliser la marijuana au niveau fédéral, a qualifié le projet de loi californien d’« extrêmement important » pour les salons et les dispensaires de l’État qui sont confrontés à la fermeture en raison de « toutes les taxes, de toutes les réglementations qui paralysent notre industrie ».

« En fait, je suis un anarchiste. Je n’aime même pas le gouvernement », a déclaré l’acteur, « mais je suis là, essayant de faire ce qu’il faut, et j’espère que Newsom, etc. feront ce qu’il faut.

Un représentant de Harrelson n’a pas immédiatement répondu mercredi à la demande de commentaires supplémentaires du Times.

L’année dernière, Newsom avait opposé son veto à une version antérieure du projet de loi, invoquant des inquiétudes concernant « les protections de longue date en matière de lieux de travail sans fumée ».

« À la demande du gouverneur », Haney a présenté en janvier une version révisée du projet de loi qui a depuis été adoptée sans difficulté par l’Assemblée et le Sénat de l’État. Newsom n’a pas encore rendu son verdict.

Si elle est adoptée, la loi AB 1775 autoriserait les juridictions locales à autoriser les détaillants de cannabis agréés à préparer et à vendre des aliments sans cannabis et des boissons non alcoolisées. Le projet de loi permettrait également aux cafés d’accueillir des concerts et d’autres spectacles.

Vendredi, lors d’une conférence de presse au dispensaire Woods, Haney a exprimé l’espoir que Newsom soutiendrait la législation.

« Le gouverneur a récemment déclaré que l’avenir se joue ici en premier », a-t-il déclaré. « Eh bien, c’est l’avenir. C’est l’avenir en ce qui concerne le cannabis destiné aux adultes. C’est l’avenir en ce qui concerne le soutien à nos petites entreprises de cannabis et leur capacité à prospérer. »

Haney a continué en disant que les électeurs ont adopté la proposition 64 en 2016 parce qu’ils voulaient pouvoir consommer du cannabis légal dans un cadre social « et pourtant, en même temps, [the state has] Les dispensaires sont maintenus dans cette interdiction arbitraire, erronée et rétrograde » sur toute activité autre que la vente de cannabis. (Les cafés à cannabis de West Hollywood fonctionnent avec des solutions de contournement qui séparent leurs activités alimentaires des dispensaires, notamment en s’associant à des restaurants à proximité pour livrer de la nourriture à leurs clients, selon le Times. (précédemment signalé.)

« L’AB 1775 est très simple », a déclaré Haney. « Elle lève cette interdiction », permettant aux entreprises de cannabis légales de Californie de « prospérer et de concurrencer le marché illégal qui continue malheureusement de croître beaucoup plus rapidement que le marché légal ».

En plus de cela, a déclaré Haney, la légalisation des cafés de cannabis créera le genre de « bons emplois, des emplois bien rémunérés » qui « ramènent nos quartiers commerciaux à un moment où beaucoup sont encore en difficulté après la pandémie ».

Newsom a jusqu’au 30 septembre pour signer ou opposer son veto au projet de loi, qui entrerait en vigueur le 1er janvier.

La rédactrice Laura J. Nelson a contribué à ce rapport.