Woody et Amani Randall attendent leur deuxième bébé

Deux stars heureusement mariées de Marié au premier regard annoncent qu’ils attendent, encore une fois.

Woody et Amani Randall qui se sont mariés en tant qu’étrangers lors de la saison 11 à la Nouvelle-Orléans ont partagé lundi qu’ils attendaient le bébé numéro 2.

Les anciens de #MAFS ont fait l’annonce en publiant une vidéo du moment où ils ont surpris les parents d’Amani avec la nouvelle.

Dans ce document, les grands-parents tiennent le fils du couple, Reign Amir Randall, 1, avant de remarquer qu’il porte une chemise sur laquelle on peut lire « grand frère ».

Amani et Woody confirment ensuite la nouvelle passionnante et Amani révèle qu’elle doit accoucher à l’automne.

Dans les commentaires, plusieurs autres stars du #MAFS ont envoyé leurs meilleurs vœux.

« Vous n’aviez qu’à monter un de nous. Laissez-moi retourner au labo 😂. Félicitations à tous ! » a écrit Vincent Morales qui a épousé et reste marié à Briana Myles de la saison 12.

« Bravo!!!! Oh mon Dieu!!! Je suis si heureux pour vous tous !!” a écrit Deonna McNeil Okotie qui a épousé et reste mariée à Greg Okotie de la saison 9.

La grande nouvelle d’Amani et Woody arrive au milieu de leur « sonshine » qui aura 1 an le 3 juin.

« Reign Amir Randall, tu étais la pièce manquante de notre puzzle et je suis si heureux de pouvoir faire partie de ta vie », a écrit le couple dans un point commun. « Cette année a été une expérience grandissante pour nous deux ! Je prie pour vous quotidiennement et j’ai hâte de voir ce que vous avez en réserve pour le monde. Tu es déjà incroyable et je suis prêt pour les prochaines années à venir !