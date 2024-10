Woody Allen surprend en se présentant à une soirée sur une application sexuelle

Woody Allen et sa femme Soon Yi Previn ont choqué les fêtards lorsqu’ils se sont présentés à une fête pour une application sexy. FilmMagie

Comme cela est peut-être approprié lors d’une soirée pour une application sexy, il y a eu une surprise pour Woody.

Woody Allen était autrefois un incontournable de la scène nocturne. Mais depuis que #MeToo a remis en lumière les allégations non prouvées portées contre lui, le réalisateur a été particulièrement absent du circuit des cocktails.

Ce fut donc un choc mardi soir de retrouver l’homme de « Manhattan » et sa femme Soon Yi Previn au milieu des cochons dans des couvertures lors d’une fête dans la maison de l’Upper East Side de la légende littéraire Daphne Merkin.

Allen, qui discutait joyeusement avec d’autres invités, est une vieille amie de Merkin, et elle a écrit un célèbre controversé profil de Previn pour le New York Magazine en 2018.

L’auteur Daphne Merkin a organisé une fête pour lancer le nouveau magazine de Feeld, AFM.

La fête marquait le lancement d’un magazine littéraire de poids créé par Feeld, qui se présente comme « l’application de rencontres pour les curieux ».

Les paramètres de recherche de l’application offrent à ses membres des configurations sexuelles potentielles, notamment « MF », « FF », « MM » et « MF », ainsi que « FFM », « MMF », « MFM », et ainsi de suite. ambitieux « MFMF », « MMMM » et, bien sûr, « FFFF », plus « regarder » et, peut-être contre-intuitivement, « célibataire ».

Le premier numéro de l’AFM, qui signifie indifféremment « AF**king Magazine » ou « A Feeld Magazine », présente le travail de grands frappeurs, dont Jazmine Hughes, Allison P. Davis et l’auteur de « In The Cut » Susanna Moore. Il est édité par les tout aussi grandes Haley Mlotek et Maria Dimitrova.

Allen n’est pas resté longtemps – il a 88 ans, après tout – mais la fête a fait rage avec les lectures de James Ivory et Tony Tulathimutte, qui a plaisanté en disant qu’il n’était capable d’écrire que sur le thème du premier numéro, la poursuite du bonheur, parce que « Je suis un écrivain de fiction. Merkin elle-même a également donné une lecture alléchante, évoquant Marlon Brando et Marilyn Monroe.

Ana Kirova, PDG de Feeld, était également une invitée. Application Getty Images pour Cash

David Salle faisait partie des invités de l’appartement de Merkin dans l’Upper East Side. Getty Images

L’événement a été organisé par la star des relations publiques Kaitlin Phillips.

Également là : Candace Bushnell, Molly Jong Fast, Paula Froelich, David Salle, Emma Cline et Ana Kirova, PDG de Feeld.

Le magazine semestriel est disponible dès maintenant en kiosque et à LireAFM.com pour 24$.