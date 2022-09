Woody Allen n’a «aucune intention de prendre sa retraite» malgré les informations selon lesquelles Wasp22 serait son dernier film | Actualités Ents & Arts

Woody Allen a déclaré qu’il n’avait “aucune intention” de prendre sa retraite ou d’écrire un roman malgré les reportages des médias suggérant que son dernier film serait le dernier.

Allen86 ans, tourne actuellement son 50ème film, Wasp22 à Paris.

Des informations affirmant que le film parisien d’Allen serait son dernier sont survenues après des citations publiées dans une interview par un journal espagnol.

Cependant, le porte-parole du réalisateur a maintenant déclaré : “Woody Allen n’a jamais dit qu’il prenait sa retraiteni dit qu’il écrivait un autre roman.

“Il a dit qu’il pensait ne pas faire de films, car faire des films qui vont directement ou très rapidement sur les plateformes de streaming n’est pas si agréable pour lui, car c’est un grand amateur d’expérience cinématographique.”

Ils ont ajouté que le cinéaste “n’a pas l’intention de prendre sa retraite” pour le moment et se concentre sur l’excitation de son travail actuel qui est une étape importante dans sa carrière cinématographique de 50 ans.

L’écrivain, acteur, comédien et réalisateur est surtout connu pour des films tels que Midnight In Paris (2011) et est également quatre fois lauréat d’un Oscar.

Allen a déjà été impliqué dans rapports controversés entourant la nature de sa relation avec Soon-Yi Previn, qui est maintenant sa femme.

Previn est la fille adoptive du musicien Andrei Previn et de l’actrice Mia Farrow, qui a eu une relation de 12 ans avec Allen.

Le mouvement #MeToo a mis l’accent sur le couple qui se serait marié lorsque Soon-Yi Previn avait 26 ans et Allen 61 ans.

Il s’est également concentré sur des informations faisant état d’allégations selon lesquelles Allen aurait agressé sexuellement sa belle-fille adoptive Dylan Farrow, qui a rédigé un essai personnel pour le New York Times en 2014.

Allen a nié les allégations concernant Mme Farrow, faites pour la première fois en 1993, et n’a jamais été arrêtée ni poursuivie.