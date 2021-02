Woody Allen, Mia Farrow, Soon-Yi Previn, Dylan Farrow: une chronologie

Le film est le dernier développement dans une affaire qui fait débat depuis près de 30 ans. Il a de nouveau fait la une des journaux en 2014 lorsque M. Allen a reçu un prix pour l’ensemble de ses réalisations aux Golden Globes – et Dylan Farrow a écrit une lettre ouverte, publiée par le chroniqueur du New York Times Nicholas Kristof, racontant son histoire en détail en réponse.

Maintenant, le documentaire en quatre parties d’Amy Ziering et Kirby Dick, «Allen v. Farrow», dont la première HBO dimanche à 21 heures, heure de l’Est (et diffusées sur HBO Max), comprendra pour la première fois des séquences vidéo de Dylan, enregistrées par sa mère, décrivant ce qui lui était arrivé quelques jours à peine après avoir déclaré que M. Allen l’avait agressée.

Puis, en septembre 2018, le magazine New York a publié une longue interview avec Soon-Yi Previn, ses premières remarques prolongées sur sa relation avec M. Allen, qui a commencé à sortir avec sa mère, Mia, lorsque Mme Previn était une jeune fille. M. Allen et Mme Previn ont commencé une relation amoureuse en 1991, alors que Mme Previn avait 21 ans.

M. Allen a longtemps nié avoir agressé sa fille et a soutenu que Mia Farrow avait entraîné Dylan pour dire qu’elle avait été agressée après avoir découvert que Mme Previn et M. Allen avaient une liaison.

Cette chronologie met en évidence les dates et les développements importants du récit qui a ses racines dans les années 1970. Basé sur des articles du New York Times et d’autres reportages, il s’agit d’un guide, non d’une comptabilité exhaustive, et sera mis à jour périodiquement.

1977

Mia Farrow et son mari, André Previn, adoptent Soon-Yi Previn, De corée; on pense qu’elle a environ 7 ans.