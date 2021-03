Woody Allen, Mia Farrow et ce que la culture populaire veut croire

Il y a deux histoires. Dans un cas, un père agresse sa fille de 7 ans. Dans l’autre, une mère entraîne cette fille à accuser faussement le père. Ces histoires, l’une proposée par Mia Farrow et ses avocats, l’une par Woody Allen et la sienne, se contredisent clairement. Aucune personne sensée ne peut accepter les deux. Surtout, un seul vous permet de vous sentir à l’aise de regarder à nouveau «Annie Hall». J’étais adolescent en 1992 lorsque ce scandale particulier a éclaté, alors je les ai vécus à travers le prisme fissuré des récits de genre absorbés par les films et les émissions et j’ai lu furtivement les tabloïds des supermarchés du jour: Qu’une femme devrait être jolie mais pas trop jolie, sexy mais pas trop sexy, intelligent mais pas trop intelligent, responsabilisé mais surtout d’une manière qui signifie porter des robes boob-avant et des talons hauts – mais pour vous! parce que tu le veux! – et n’empiète sur aucune puissance réelle. Un fait amusant sur les talons hauts: ils rendent la fuite plus difficile. Il y avait des façons illimitées, la culture m’a informé, qu’une femme pouvait se tromper – «cela» étant son corps, sa carrière, ses accusations d’abus. Je me souviens encore d’un article, probablement de The National Enquirer, qui opposait des célébrités en fonction de leurs genoux. La seule étoile avec des étoiles acceptables? L’animateur « Entertainment Tonight » Mary Hart. «Ses genoux sont vraiment adorables», lit-on dans l’article.

J’ai pensé à ces récits en regardant – deux fois, dans une sorte de « Clockwork Orange », les yeux fermés et ouverts – « Allen v. Farrow. » Un documentaire en quatre parties d’Amy Ziering, Kirby Dick et Amy Herdy, maintenant sur HBO, il se concentre sur l’un des scandales les plus involontaires du début des années 90, la rupture de la relation entre Woody Allen et Mia Farrow et les accusations et contre-accusations. et le procès de garde et les appels qui ont suivi. Le couple s’est rencontré en 1979. Ils ont eu un enfant ensemble en 1987, Ronan Farrow (qui a changé son nom de Satchel). En 1991, Allen a officiellement adopté les deux plus jeunes enfants de Mia Farrow, Dylan, la fille qui l’a accusé d’abus, et Moses.

En janvier 1992, Farrow a découvert des Polaroids explicites qu’Allen avait pris d’une autre de ses filles, son aînée, Soon-Yi Previn, alors âgée de 21 ans. En août, Dylan Farrow a dit qu’elle avait été maltraitée quand Allen était seul avec elle pendant peut-être 20 minutes. lors de sa visite au domicile de Mia Farrow dans le Connecticut. Préoccupée par les rapports des gardiennes d’enfants et par les déclarations prétendument faites par Dylan, Farrow a emmené l’enfant chez un pédiatre. Le pédiatre a signalé l’abus présumé aux forces de l’ordre. Allen a poursuivi en détention. Une enquête criminelle a commencé. Les médias ont raconté tout cela avec le genre d’enthousiasme fervent que l’on voit surtout dans les défilés de cirque. (Allen a toujours nié les accusations.) Les travaux antérieurs de Kirby et Dick incluent «The Invisible War», un exposé sur les agressions sexuelles dans l’armée, et «The Hunting Ground», qui traitait des agressions sur les campus universitaires. Leur dernier film, «On the Record», a exploré les allégations contre le producteur de musique Russell Simmons. (Il a nié toutes les accusations de relations sexuelles non consensuelles.) Donc non, «Allen v. Farrow» n’est pas exactement impartial. Là encore, dans les cas d’allégations d’abus, est-ce que l’impartialité est exactement ce que nous voulons? Allen et Soon-Yi Previn ont refusé de participer à la série, arguant récemment, via un porte-parole, que les cinéastes ne leur avaient pas donné suffisamment de préavis. Non pas qu’Allen ait particulièrement bien défendu sa propre cause. Lors d’une conférence de presse en 1992, il semble pleurnicher, lésé. Plus tard dans une entrevue de «60 minutes», il dit qu’il n’aurait pas pu abuser de son enfant à ce moment-là, car cela aurait été «illogique». Est-ce ainsi que la plupart des hommes abordent la prédation? Avec des listes judicieuses pour et contre? (Aussi, voici le titre du film d’Allen de 2015 sur un professeur meurtrier qui couche avec son jeune étudiant? « Irrational Man. ») Le documentaire montre des preuves à l’appui d’Allen, principalement un rapport de la clinique d’abus sexuels sur enfants de l’hôpital de Yale-New Haven, qui a conclu que Dylan fantasmait ou avait été coaché ​​par sa mère. De l’autre côté, il y a le témoignage, devant le tribunal et devant la caméra, de gardiennes d’enfants, d’amis de la famille et de Dylan elle-même. Le juge du procès pour garde à vue a finalement qualifié le comportement d’Allen de «manifestement inapproprié».