Woody Allen et Soon-Yi Previn appellent les Docuseries HBO un « hit de mauvaise qualité »

Woody Allen et Soon-Yi Previn parlent des docuseries de HBO, Allen contre Farrow.

Dans une déclaration à Variété publié par le porte-parole du couple – la sœur de Woody, productrice Letty Aronson– le couple a affirmé que les documentaristes «n’avaient aucun intérêt à la vérité».

« Au lieu de cela, ils ont passé des années à collaborer subrepticement avec les Farrows et leurs facilitateurs pour mettre sur pied un travail de hache de guerre criblé de mensonges », poursuit le communiqué. «Woody et Soon-Yi ont été approchés il y a moins de deux mois et n’ont eu que quelques jours pour répondre. Bien sûr, ils ont refusé de le faire. «

Amy Herdy, qui a produit Allen contre Farrow, Raconté Variété elle a commencé à contacter le publiciste d’Allen de l’époque, Leslee Dart, en 2018 pour tenter de l’interviewer pour les docu-séries.

«J’ai contacté son représentant à plusieurs reprises pour essayer de l’interviewer alors – et j’ai récupéré des grillons», dit-elle. « Je sais qu’ils ont reçu ma demande, car j’ai pu obtenir un assistant au téléphone en disant: » Vous recevez mes e-mails, n’est-ce pas? » Et elle a dit oui. Mais ils n’ont jamais répondu. «

Le documentaire, qui a été créé le 21 février, examine Dylan Farrowles accusations d’abus sexuels contre son père adoptif Woody. Il explore également la bataille pour la garde de Woody avec Mia Farrow et sa relation avec la fille adoptive de Mia et sa femme maintenant de 23 ans.