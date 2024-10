Woody Allen et sa femme Soon-Yi Previn font une sortie publique pour voir une pièce de Broadway

Woody Allen et Soon-Yi Previn ont été vus lundi en train de faire une rare sortie publique à New York alors qu’ils sortaient pour assister à une pièce de théâtre à Broadway.

Le réalisateur d’Annie Hall, 88 ans, et son épouse, 53 ans, ont été aperçus devant le théâtre Vivian Beaumont. Le couple était au théâtre pour assister à la soirée d’ouverture de la nouvelle pièce « McNeal », mettant en vedette Robert Downey Jr. pour ses débuts à Broadway.

L’histoire d’un romancier perpétuellement en quête d’un prix Nobel qui affronte le pouvoir de l’IA, « McNeal » met en vedette Brittany Bellizeare, Rafi Gavron, Melora Hardin, Andrea Martin, Ruthie Ann Miles et Saisha Talwar.

Woody Allen et Soon-Yi Previn arrivent à la soirée d’ouverture de « McNeal » du Lincoln Center Theatre à Broadway au Vivian Beaumont Theatre le 30 septembre 2024 à New York. Bruce Glikas/WireImage

Woody Allen et Soon-Yi Previn Bruce Glikas/WireImage

D’autres célébrités étaient présentes pour assister à la première soirée de Downey sur The Great White Way, notamment Jason Bateman, Justin Theroux, Will Arnett, Paul Rudd et Matt Damon.

Allen et Previn ont été photographiés pour la dernière fois à New York le 24 avril alors qu’ils se promenaient.

La relation du couple a longtemps été source de choc et de scandale.

Soon-Yi Previn a été adoptée par l’ex d’Allen, Mia Farrow, alors qu’elle était mariée à son mari d’alors, André Previn, dans les années 1970. Soon-Yi avait alors environ sept ans.

Woody Allen et Soon-Yi Previn lors du match Knicks-Magic le 29 octobre 2003. Poste de New York

Farrow et Allen ont commencé à sortir ensemble peu de temps après. Bien qu’ils ne se soient jamais mariés, le couple a eu un fils, le journaliste Ronan Farrow, en 1987, et Allen a adopté deux des enfants adoptés de Farrow, Dylan et Moses, en 1991. Le réalisateur aurait commencé une liaison avec Previn, alors âgé de 21 ans, la même année.

La relation entre Farrow et Allen s’est effondrée en 1992 lorsqu’elle a découvert des photos nues de Previn dans l’appartement du cinéaste. La même année, Allen a été accusé d’avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive, Dylan, âgée de 7 ans (ce qu’Allen nie). Après avoir été poursuivi par Farrow pour la garde de Dylan, Moses et Roman, il a annoncé sa relation avec Previn.

Woody Allen et Soon-Yi Previn assistent à un tapis rouge pour le film « Coup de chance » au 80e Festival international du film de Venise le 4 septembre 2023 à Venise, en Italie. Corbis via Getty Images

Woody Allen et Soon-Yi Previn sont vus le 6 septembre 2023 à Milan, en Italie. Images du GC

Previn et Allen se sont mariés en décembre 1997 et partagent deux filles adoptives, Bechet, 25 ans, et Manzie, 24 ans.

La famille de quatre personnes a assisté à la Mostra de Venise en septembre 2023, foulant le tapis rouge lors de la première du film d’Allen « Coup de Chance ». Sa participation au festival a suscité une polémique.

Woody Allen et Soon-Yi Previn et leurs filles au 80 Festival international du film de Venise 2023. Portefeuille Mondadori via Getty Images

Dylan a relancé la conversation autour de ses accusations contre son père adoptif en 2014 lorsqu’elle a fait ses premiers commentaires publics sur l’incident présumé de 1992. En 2021, elle a participé à un documentaire de HBO, « Allen v. Farrow ».

Allen a toujours nié les allégations d’agression sexuelle de Dylan. En 2021, il a qualifié ces accusations de « absurdes ».