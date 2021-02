Woody Allen est déjà annulé. La nouvelle série documentaire de HBO réclame justice en retard

C’est le dernier d’une vague de films documentaires qui cherchent à rendre justice à ce que certains pourraient dire depuis longtemps.

Il fait suite au documentaire du New York Times, «Framing Britney Spears», sorti sur FX et Hulu ce mois-ci. Ce film examine comment la pop star de 39 ans a fait face à un examen invasif pendant des années et demande pourquoi le père de Spears, Jamie, sert toujours de conservateur et contrôle ses décisions financières.

Les deux font suite à deux documentaires télévisés de 2019, « Surviving R. Kelly » et « Leaving Neverland », qui détaillent les allégations d’agression sexuelle contre les chanteurs R. Kelly et Michael Jackson, ternissant leur héritage et amenant certains médias à arrêter de jouer leur musique. Kelly et les représentants de Jackson ont nié les accusations.

Nous vivons dans un moment de «culture d’annulation». À une époque où de nombreux artistes ont été goudronnés par leurs méfaits et que le mouvement #MeToo exige une punition rapide, nous semblons plus rapides que jamais pour condamner les contrevenants.

Mais ces documentaires n’annulent pas exactement leurs sujets célèbres – ils réexaminent les accusations d’actes répréhensibles et placent parfois un pouce sur la balance de la justice.

Les films ne contiennent pas beaucoup de bombes, car les allégations qu’ils détaillent sont déjà connues. Mais certains ont réussi à changer l’opinion publique et à rendre des comptes aux célébrités qui avaient contourné la punition. Appelez cela «la culture des conséquences».

Par exemple, « Framing Britney Spears » a suscité des excuses du chanteur Justin Timberlake, qui est sorti avec Spears à la fin des années 1990 et au début des années 2000 et qui avait semblé l’appeler une « femme horrible » dans les paroles des chansons après leur rupture.

«Il y a un sentiment que la responsabilité est souvent indisponible dans les tribunaux, en particulier lorsque des célébrités sont impliquées», déclare le Dr Allison Covey, éthicienne à l’Université Villanova dont le travail se concentre sur la culture pop. « La condamnation par (les) médias semble une voie alternative vers la justice. »

Voici pourquoi ces documents ont un impact.

La télévision détient un pouvoir unique pour influencer l’opinion publique

Jusqu’à récemment, un cinéaste avec un nouveau documentaire avait la chance d’obtenir une poignée de projections dans des festivals de cinéma et des campus universitaires. La télévision publique a diffusé des films documentaires. Les sorties en salles étaient rares.

Mais la télévision en streaming, avec son bassin de programmation apparemment sans fond, a changé tout cela. Des plateformes comme Netflix, Amazon et HBO Max prennent des documentaires, les découpent en séries en plusieurs parties et leur offrent des premières de haut niveau.

La première du mois dernier de « Tiger », le documentaire en deux parties de HBO sur l’ascension et la chute du golfeur Tiger Woods, a attiré 639 000 téléspectateurs sur toutes les plateformes en une journée. Mélangez le bavardage collatéral sur les médias sociaux et les téléspectateurs qui ont diffusé l’épisode plus tard et c’est beaucoup de globes oculaires – et beaucoup de chances d’influencer les perceptions.

«Les documentaires de célébrités se chevauchent beaucoup avec notre fascination croissante pour le vrai crime», déclare Covey, le professeur Villanova. « Des documentaires comme ‘Framing Britney Spears’ et ‘Tiger King’ offrent un mystère à résoudre ou une conspiration à élucider. Les téléspectateurs sont attirés par l’invitation à formuler leurs propres théories et les partagent souvent avec enthousiasme sur les réseaux sociaux, générant encore plus intérêt pour le documentaire. «

Prenons l’exemple de R. Kelly, l’une des plus grandes stars du R&B des années 1990. La réputation de Kelly a longtemps été entachée d’accusations de criminalité sexuelle et de rencontres inappropriées avec des filles et des jeunes femmes. BuzzFeed a publié un article d’enquête en juillet 2017 dans lequel deux groupes de parents accusaient R. Kelly d’avoir maintenu leurs filles dans une «secte» abusive. L’avocat de Kelly a nié les allégations et l’une des jeunes femmes a nié avoir été soumise au lavage de cerveau du chanteur. Kelly a continué à enregistrer et à tourner.

Puis vint janvier 2019 et les docuseries à vie «Surviving R. Kelly», qui décrivaient l’histoire des allégations d’inconduite sexuelle contre le chanteur. La série a présenté des récits émotionnels de plusieurs victimes présumées et a attiré plus de 26 millions de téléspectateurs.

Kelly a été abandonné plusieurs semaines plus tard par RCA, son label. Le mois suivant, un grand jury de l’Illinois l’a inculpé de 10 chefs d’abus sexuel impliquant des adolescentes. Des accusations fédérales de crimes sexuels ont rapidement suivi dans l’Illinois et à New York. Kelly a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation et attend son procès. Lifetime a diffusé une suite, «Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning», au début de 2020.

Les journalistes peuvent également raconter des histoires extrêmement convaincantes dans la presse écrite, mais ils ne font généralement pas la même chose.

«Je pense que la narration visuelle sous quelque forme que ce soit aura un impact plus émotionnel sur le public que le journalisme imprimé», déclare Ted Mandell, qui enseigne la production de films documentaires à l’Université de Notre-Dame. «C’est ce lien humain qu’un public a avec un sujet du film qui fait un documentaire dans de nombreux cas, si convaincant. Et le pouvoir de la caméra de raconter des histoires sans mots, de permettre au public de vivre la vie en temps réel, de lire des expressions faciales, (pour) interpréter l’information de manière visuelle et audible. «

Plus de documentaires prennent un point de vue

De par sa nature, un film documentaire construit autour d’allégations larmoyantes de comportement criminel peut sembler unilatéral. Woody Allen a refusé d’être interviewé pour «Allen v. Farrow». La docu-série comprend des entretiens avec Dylan Farrow, sa mère Mia Farrow et son frère Ronan Farrow, tandis que la version des événements d’Allen est largement tirée de la lecture du livre audio de son autobiographie.

Allen a de nouveau nié les allégations et a critiqué la série documentaire de HBO dans une nouvelle déclaration au Hollywood Reporter, déclarant: « Ces documentaristes ne s’intéressaient pas à la vérité. Au lieu de cela, ils ont passé des années à collaborer subrepticement avec les Farrows et leurs facilitateurs pour mettre sur pied un travail de hache de guerre. criblé de mensonges. «

Mais comme l’écrit Brian Lowry de CNN dans une critique de la série, « Il n’y a aucun doute sur les sympathies des cinéastes. »

Covey pense que la perception publique du film documentaire a été modifiée par la télé-réalité.

«L’espoir que les documentaires restent objectifs, cherchant à éduquer et à informer, a largement disparu», dit-elle. « En particulier avec les films apparaissant sur des services de streaming populaires comme Netflix, les téléspectateurs s’attendent à être plongés émotionnellement dans l’histoire; à être divertis plutôt qu’éduqués. Les cinéastes sont libres de susciter notre compassion et notre juste indignation de manière à ce que les attentes objectives de l’éthique journalistique ont tendance à décourager les reportages. «

Mandell, le professeur de Notre-Dame, pense que la revisitation par les documentaires des icônes de la culture pop et de leurs controverses « consiste moins à condamner des méchants qu’à faire preuve d’empathie envers les victimes. Humaniser leurs histoires ».

Aujourd’hui, alors que les détails de la vie personnelle des célébrités sont partagés et disséqués de manière exhaustive sur les réseaux sociaux, un réalisateur de documentaires peut penser qu’il ne suffit plus de prendre une personne célèbre pour prendre une photo directe, déclare David Resha, professeur agrégé de cinéma et de médias à Emory. Université.

« Nous sommes actuellement plus susceptibles de voir des documentaires de célébrités avec un point de vue parce qu’une grande partie de la vie des célébrités nous est constamment disponible », dit-il. « Chaque documentaire doit répondre à la question: » Que dites-vous au public qu’il ne sait pas déjà? » C’est une question plus difficile à poser sur des personnages dont la vie a été si omniprésente dans nos vies. «

Alors, quel impact aura « Allen v. Farrow » sur ce qui reste de la carrière d’Allen? Le Los Angeles Times appelle les docuseries HBO « un clou dans le cercueil de l’héritage de Woody Allen ». IndieWire affirme que « Allen v. Farrow » pourrait apporter « la justice culturelle », sinon la justice pénale.

C’est difficile à dire. Vous pouvez affirmer qu’Allen, 85 ans, est déjà annulé. Ces dernières années, Amazon a renoncé à un accord de quatre films avec lui, et son éditeur d’origine a abandonné ses mémoires (il a ensuite été publié par une presse plus petite).

Là encore, chaque fois qu’il y a de l’argent à gagner, la carrière d’une star déchue peut ne jamais mourir. Les chansons de Michael Jackson résonnent toujours des radios du monde entier. Le film d’Allen en 2019 « A Rainy Day in New York » a rapporté 22 millions de dollars bien qu’il n’ait jamais été sorti aux États-Unis.

Peut-être que cela revient à quelque chose que Mia Farrow dit dans le document HBO. «Peu importe ce qui est vrai», dit-elle. « Ce qui compte, c’est ce que l’on croit. »

Farrow fait référence à la façon dont la carrière d’Allen a survécu aux allégations d’abus sexuels pendant des décennies. Elle pourrait également décrire le pouvoir d’un documentaire de célébrités pour persuader les téléspectateurs – et exercer des conséquences.