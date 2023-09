Woody Allen défend le chef du football espagnol Luis Rubiales, affirmant qu' »il ne l’a pas violée, c’était juste un baiser… il est difficile de comprendre qu’une personne puisse perdre son emploi pour avoir embrassé quelqu’un ».

Woody Allen est la dernière personnalité de premier plan à prendre la défense du chef du football espagnol en difficulté, Luis Rubiales, après son baiser non sollicité de la gagnante de la Coupe du monde féminine Jenni Hermoso après la finale du mois dernier.

Le réalisateur oscarisé, 87 ans, a déclaré au média espagnol El Mundo que Rubiales devrait s’excuser auprès d’Hermoso, mais qu’il ne mérite pas de perdre son emploi pour ce qui n’était « qu’un baiser ».

« Le baiser sur le footballeur était faux, mais il n’a pas incendié une école. Il a le devoir de s’excuser et d’aller de l’avant… Ils ne se sont pas cachés et il ne l’a pas embrassée dans une ruelle sombre.

« Il ne la violait pas, c’était juste un baiser et c’était une amie. Qu’est-ce qui ne va pas avec ça?’ Allen a demandé rhétoriquement.

« De toute façon, il est difficile de comprendre qu’une personne puisse perdre son emploi et être ainsi pénalisée pour avoir embrassé quelqu’un. »

Luis Rubiales embrasse Jenni Hermoso sur les lèvres après la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde féminine

Les commentaires d’Allen sur Rubiales interviennent alors que l’oncle du chef du football espagnol (photo) a affirmé que plusieurs membres de sa famille se rangeaient du côté de Jenni Hermoso dans le scandale « Kissgate ».

Les critiques ne tarderont pas à souligner que la brillante carrière de cinéaste d’Allen a été entachée d’allégations selon lesquelles il aurait agressé Dylan, sa fille adoptive et celle de Mia Farrow, lorsqu’elle avait sept ans.

Il a longtemps nié ces allégations, affirmant qu’elles avaient été fabriquées par Farrow après avoir commencé une relation avec Soon-Yi Previn, une autre des filles adoptives de Mia issue d’une relation précédente.

Juan Rubiales López a décrit son neveu comme « un homme obsédé par le pouvoir, le luxe, l’argent et même les femmes », dans une interview explosive de 4 700 mots accordée au journal espagnol. El Confidentiel.

Décrivant son neveu comme un « garçon », Juan a ajouté : « Je pense qu’il a besoin d’un programme de rééducation sociale et d’une rééducation dans sa relation avec les femmes ».

Il a ajouté que « l’idée de dignité » pour la famille Rubiales signifie « défendre Jenni, la comprendre et condamner le comportement embarrassant de ce président ».

L’ancien journaliste Juan admet qu’il entretient des relations tendues avec son neveu depuis qu’ils travaillent ensemble à la Fédération espagnole de football, où il désapprouve la manière dont Luis traite le personnel.

Ses commentaires incendiaires sont intervenus après que la mère de Rubiales ait été transportée d’urgence à l’hôpital le troisième jour de sa grève de la faim pour protester contre ce qu’elle a qualifié de traitement « inhumain » infligé à son fils.

Son aveu intervient 24 heures seulement après qu’elle ait déclaré avec défi qu’elle continuerait à faire grève à l’intérieur de l’église du XVIIe siècle à Motril, près de Malaga, « jusqu’à ce qu’elle abandonne ».

La femme de 72 ans a déclaré qu’elle était prête à mourir pour demander justice pour son fils, tout en exhortant Hermoso à « dire la vérité » sur le baiser qui devrait sceller la fin de la carrière de son fils.

S’exprimant depuis l’intérieur de l’église mardi, alors qu’elle faisait référence au joueur, elle a déclaré : « Je veux juste que la vérité soit dite.

«Elle sait que mon fils est très honnête. Si elle dit la vérité, tout sera arrangé.

Rubiales s’est vu imposer une suspension de 90 jours par la FIFA et l’Espagne cherche à l’expulser de son rôle, mais il a catégoriquement refusé de démissionner.

Juan, le frère du père de Luis, aujourd’hui remarié, a déclaré qu’il avait du « respect » pour la mère de son neveu.

Il a dit qu’elle « souffrait » des critiques adressées à son fils, mais a doublé sa propre critique de Rubiales.

Pendant ce temps, la famille de Bejar a été à ses côtés tout au long de la manifestation et a également exprimé son soutien à Rubiales, appelant à plusieurs reprises Hermoso à « dire la vérité ».

Hermoso a nié la semaine dernière l’affirmation de Rubiales selon laquelle le baiser d’après-match avait été convenu lors d’une brève conversion entre les deux hommes.

Angeles Bejar, la mère de Luis Rubiales, a révélé qu’il l’avait suppliée d’arrêter sa grève de la faim

Les proches de Rubiales ont été photographiés en train de le regarder lors d’une conférence de presse. Sur la photo : son père et sa belle-mère

Elle a déclaré dans un communiqué: «Je me sentais vulnérable et victime d’un acte impulsif, sexiste et déplacé, sans aucun consentement de ma part.»

« Je tiens à préciser qu’à aucun moment la conversation à laquelle M. Luis Rubiales fait référence dans son discours n’a eu lieu et, surtout, son baiser a été consensuel. Je tiens à réitérer, comme je l’ai fait auparavant, que je n’ai pas aimé cet incident.

Rubiales a depuis riposté, envoyant à la FIFA une copie d’une séquence récemment publiée montrant l’équipe féminine de football célébrant et plaisantant à propos de son fameux baiser.

Le clip téléchargé sur X – anciennement Twitter – par le journaliste Alvise Perez montre Jenni Hermoso en train de rire d’un mème d’elle embrassée par Rubiales.

S’adressant exclusivement à MailOnline, le cousin de Rubiales, Demelza, a confirmé qu’il avait envoyé les nouvelles images aux autorités dans le but de défendre son cas.

Elle a déclaré : « Oui, cette vidéo a été envoyée et il va envoyer plus de choses. Il y a bien d’autres choses. Il y a des conversations.

Hermoso semble montrer un mème sur son téléphone comparant le baiser de Rubiales avec l’ancien international espagnol Iker Casillas serrant les lèvres de la journaliste Sara Carbonero

«Nous voulons que les conversations voient le jour, et elles le feront.» Tout sortira. Il va mettre fin à tout cela.

«Jenni n’a pas été agressée. Elle ne se comporte pas comme si elle avait été agressée. Pourquoi dit-elle ces choses et ensuite on la voit dans le bus en train de rire et de plaisanter.

Elle a ajouté: « Je n’ai pas encore eu l’occasion de parler avec Angeles et je sais que Luis sera inquiet pour elle. C’est une femme âgée et elle ne devrait pas être placée dans cette situation. Nous voulons juste qu’elle rentre à la maison.

« Quand les nouvelles ont commencé à apparaître à la télévision à propos de Jenni et Luis, nous avons d’abord pensé que c’était une blague. Puis nous avons vu que les choses devenaient sérieuses et nous nous sommes inquiétés de ce qui allait se passer.

« Nous voulons juste qu’elle dise la vérité. »

Pendant ce temps, une autre cousine de Rubiales, Vanesa Ruiz Bejar, a déclaré cette semaine devant l’église : « Il y a une campagne de harcèlement qui est très injuste.

Vanesa Ruiz Bejar s’adresse lundi aux médias devant l’église de Motril

L’église où Angeles Bejar faisait la grève de la faim est située à Motril, la ville natale de la famille Rubiales, à l’est de Malaga et au sud de Grenade, sur la côte sud de l’Espagne.

La maman de « Luis », qui est une personne très religieuse, a cherché refuge auprès de Dieu et a entamé une grève de la faim.

« Elle ne veut pas sortir de l’église. Nous souffrons tous beaucoup à cause de ce qui est arrivé à Luis et cela ne nous semble pas du tout juste.

« Il a déjà été condamné sans avoir été jugé. Ce n’est pas normal… Les faits parlent pour eux, il y a des vidéos, il y a des enregistrements audio.

Dans un message direct à Hermoso, elle a ajouté : « Jenni, dis la vérité. »

« Pourquoi a-t-elle changé sa version trois fois ? Nous avons beaucoup souffert, nous avons dû quitter nos maisons à cause du harcèlement dont nous sommes victimes.

« Nous ne voulons pas être laissés seuls et voir justice rendue et nous voulons que cette femme dise la vérité. Jenni, « dis la vérité! »

Elle a ajouté que Angeles Bejar, la mère de Luis, était dans un état de grande détresse et a ajouté : « C’est une dame âgée dont la santé est très délicate et qui souffre beaucoup ».

Rubiales a suscité encore plus d’indignation après la diffusion d’images le montrant saisissant son entrejambe alors qu’il célébrait la victoire de l’Espagne à proximité de la reine espagnole Letizia et de sa fille de 16 ans.

Dans un étrange discours prononcé vendredi lors d’une réunion de la RFEF, Rubiales a refusé de démissionner et a fustigé les « fausses féministes ».

« Elle pleure tout le temps, n’arrive pas à dormir et ne mange pas.

« La personne qui passe cinq minutes avec Luis sait que c’est une très bonne personne avec un grand cœur. C’est une personne très noble.

Rubiales a suscité l’indignation après avoir embrassé Hermoso sur la bouche alors qu’elle se levait pour recevoir sa médaille après la victoire 1-0 de l’Espagne.

Des images ont également été publiées montrant Rubiales saisissant son entrejambe alors qu’il se tenait près de la reine Letizia d’Espagne et de sa fille de 16 ans, la princesse infante Sofia – comportement pour lequel il s’est excusé.

Hermoso a depuis été menacée de poursuites judiciaires par la fédération espagnole de football après avoir déclaré qu’elle n’avait pas consenti au baiser et contesté la version des événements de Rubiales.

Rubiales a affirmé qu’Hermoso m’avait « soulevé » pendant les célébrations et avait accepté « un petit baiser ».

« Le baiser était le même que je pourrais donner à une de mes filles », a ajouté Rubiales.

Il a été provisoirement suspendu par la FIFA « de toutes activités liées au football aux niveaux national et international » et une procédure disciplinaire a été ouverte contre le joueur de 46 ans.

81 joueuses espagnoles – dont les 23 qui ont participé à la Coupe du monde féminine – ont annoncé qu’elles ne représenteraient pas leur pays jusqu’à ce que Rubiales soit démis de ses fonctions.