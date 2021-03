Woody Allen Autobiography Publisher à Sue HBO sur ‘Allen V Farrow’?

Les éditeurs de l’autobiographie de Woody Allens, Apropos Of Nothing, auraient menacé de poursuivre le réseau HBO et les créateurs de la série documentaire Allen V Farrow, s’ils ne parviennent pas à fournir la preuve de l’utilisation autorisée de l’audio d’Allen dans le documentaire qui est devenu un point de discussion depuis que son premier épisode a été diffusé récemment.

Skyhorse Publishing a envoyé un «document de suspension pour litige» (également connu sous le nom d’avis de préservation) au réseau et aux cinéastes Amy Ziering et Kirby Dick, car la maison d’édition estime que les créateurs du documentaire n’ont pas obtenu l’autorisation d’utiliser des parties Livre audio d’Allen.

Le réseau avait signé un accord avec le fils du couple divorcé, Ronan Farrow, pour le documentaire l’année dernière.

«L’avis de préservation du document pourrait révéler si Ronan a exercé une influence sur HBO pour donner le feu vert à la série – ou s’il a été impliqué avec les cinéastes en présentant une vue très subjective de la querelle de longue date entre Woody et son ex-femme Mia, »A déclaré une source à Radar Online.