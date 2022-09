Woody Allen annonce sa retraite — RT Games & Culture

Le légendaire réalisateur américain Woody Allen a annoncé qu’il prendrait sa retraite après la fin de son prochain film.

Dans une interview avec le journal espagnol La Vanguardia samedi, Allen, 86 ans, a déclaré que son prochain film serait son 50e, et le “L’idée, en principe, n’est pas de faire plus de films et de se concentrer sur l’écriture.” Il a ajouté qu’il aimerait écrire un roman.

Le cinéaste a poursuivi en laissant entendre que le livre ne serait pas nécessairement une lecture légère, mais plutôt “sérieuse.”

Fin juin, il révèle à la presse qu’il tournera son prochain film à Paris avec un casting local.

Tout au long de sa carrière, qui s’étend sur plus de cinq décennies, Allen a non seulement réalisé des films et écrit des scénarios, mais a également joué dans certains de ses propres films. Il a remporté quatre Oscars – un pour le meilleur réalisateur et trois pour le meilleur scénario original – et a été nominé plus d’une douzaine de fois. Il a également reçu neuf British Academy Film Awards et la bourse BAFTA de la British Academy of Film and Television Arts.















Parmi les œuvres les plus célèbres d’Allen figurent « The Purple Rose of Cairo » (1985), « Crimes and Misdemeanors » (1989), « Match Point » (2005) et « Vicky Cristina Barcelona » (2008).

Au début des années 1990, la fille d’Allen, Dylan Farrow, l’a accusé de l’avoir agressée sexuellement lorsqu’elle était enfant. Le directeur a nié avec véhémence les allégations et aucune accusation n’a été portée contre lui après une enquête.

Les affirmations ont refait surface avec la montée du mouvement #MeToo, transformant Allen en une sorte de paria hollywoodien.

En 2020, son éditeur, Hachette Book Group, a décidé de ne pas publier son autobiographie, bien que le réalisateur en ait finalement trouvé un disposé à le faire.