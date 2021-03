Woodward publie une déclaration alors que la dette nette de Man Utd grimpe à 455,5 millions de livres sterling

Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, espère que le club est sur la «voie de la normalité» malgré une dette nette incroyable de 455,5 millions de livres sterling dans ses derniers résultats financiers.

Comme tous les clubs de football, United ressent le pincement de l’impact de la crise des coronavirus, Old Trafford étant désormais fermé aux fans depuis 12 mois pendant le verrouillage du Royaume-Uni.

La dette de United a augmenté de 64,2 millions de livres sterling au cours des 12 derniers mois.

Malgré cela, Woodwood a rendu hommage aux efforts des équipes masculines et féminines du club alors qu’elles s’efforcent de réussir en Premier League et en Super League féminine.

« Alors que nous approchons d’une année complète depuis notre dernier match avec les fans à Old Trafford, nous réfléchissons à un 12 mois extrêmement difficile pour le football et la société dans son ensemble », a déclaré Woodward.

«Le déploiement rapide des vaccins au Royaume-Uni et au-delà nous donne la certitude que nous sommes maintenant sur la voie de la normalité, y compris le retour des supporters dans les stades.

«Bien que la perturbation de nos opérations reste importante, nous sommes heureux de la formidable résilience dont le club a fait preuve pendant la pandémie, étayée par le dévouement de notre personnel et la force de nos activités commerciales.

« On nous a rappelé l’importance du football en tant que source de communauté, de divertissement et de fierté pour les fans du monde entier, alors même qu’ils nous ont cruellement manqué à Old Trafford.