Ed Woodward a promis de financer Ole Gunnar Solskjaer dans le mercato d’été et de remettre au patron de Manchester United un chef de guerre pour les nouveaux joueurs.

Le vice-président exécutif des Red Devils est venu publiquement soutenir Solskjaer à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, même dans un contexte de spéculation croissante, United envisageait de le remplacer par l’ancien manager de Tottenham, Mauricio Pochettino.

Solskjaer a dépensé 180 millions de livres sterling depuis l’été 2019, ce qui est plus que tout autre club du football européen majeur.

Et les dépenses de Man United devraient se poursuivre alors que Woodward, qui croit clairement dans la direction que Solskjaer prend au club d’Old Trafford, a promis de lui donner encore plus d’argent.

« Ce qui se passe sur le terrain est clairement notre priorité absolue », a déclaré Woodward lors d’un récent forum de fans organisé virtuellement avec les supporters de Manchester United.

« Et même si ce n’est pas la même chose sans les supporters dans le stade, nous avons vu beaucoup de sommets depuis notre dernière rencontre en avril, avec cette série de 14 matchs sans défaite pour terminer troisième de la course de Premier League la saison dernière et de belles victoires contre le PSG et le RB. Leipzig à notre retour en Ligue des champions cette saison.

« Bien sûr, nous reconnaissons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre la constance nécessaire pour remporter des trophées.

« Mais nous voyons des signes positifs sur le terrain et sur le terrain d’entraînement qui renforcent notre confiance dans les progrès réalisés par Ole, son équipe d’entraîneurs et les joueurs.