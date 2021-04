Ed Woodward a démissionné de son poste de vice-président exécutif de Manchester United après huit ans à ce poste, a annoncé le club.

L’ancien banquier d’investissement JP Morgan, qui a succédé à David Gill en tant que responsable des opérations quotidiennes de United en 2012, avait prévu de démissionner à la fin de la saison, ont déclaré des sources à ESPN.

Mais alors que des sources chez United ont déclaré que la décision de Woodward n’était pas liée aux tentatives controversées de conduire le club dans une Super League européenne séparatiste, ESPN a appris que l’effondrement probable du plan à la suite du retrait de Manchester City – et Chelsea attendu retrait – mardi a en fait accéléré la décision de Woodward.

Woodward continuera jusqu’à la fin de la saison, qui se termine le 23 mai, avant de rompre ses liens à Old Trafford.

Lors d’une réunion des 14 clubs de Premier League non impliqués dans les pourparlers de séparation mardi, des sources ont déclaré qu’il était clair que certains hauts responsables des six clubs rebelles ne seraient pas accueillis par certains responsables de clubs rivaux.

En conséquence, la position de Woodward à Old Trafford l’a laissé, lui et le club, exposés à être isolés par leurs homologues de la Premier League.

« Ed Woodward a servi le club avec une grande distinction. Au nom de tout le monde chez United, je tiens à exprimer nos sincères remerciements pour son travail inlassable et son dévouement », a déclaré le coprésident de United, Joel Glazer.

jouer 1:03 Shaka Hislop dit que Manchester United ne sera à blâmer que s’il ne gagne pas la Ligue Europa.

« Sa contribution au club a été énorme, et il sera toujours le bienvenu à Old Trafford en tant que membre de la famille Manchester United. »

Woodward a été embauché par les propriétaires de United, la famille Glazer, après avoir dirigé leur rachat du club avec JP Morgan en 2005.

Il a été crédité de la transformation des revenus commerciaux du club avant de remplacer Gill, mais au cours de ses huit années à la tête, United n’a remporté que trois trophées majeurs, Woodward ayant limogé trois managers pendant cette période.

« Je suis extrêmement fier d’avoir servi United et ce fut un honneur de travailler pour le plus grand club de football du monde au cours des 16 dernières années », a déclaré Woodward dans un communiqué.

«Le club est bien placé pour l’avenir et il sera difficile de repartir à la fin de l’année.

« Je chérirai les souvenirs de mon passage à Old Trafford, à une époque où nous avons remporté la Ligue Europa, la FA Cup et la Coupe EFL. Je suis fier de la régénération de la culture du club et de notre retour à Manchester United. en jouant.

« Nous avons investi plus d’un milliard de livres sterling dans l’équipe pendant mon séjour ici et je suis particulièrement ravi des progrès réalisés par les joueurs sous la direction avisée de [manager] Ole Gunnar Solskjaer et son équipe d’entraîneurs au cours des deux dernières années.

« Je suis sûr qu’avec les changements que nous avons apportés sur le terrain et dans le personnel des entraîneurs et du football au cours des dernières années, ce grand club relèvera bientôt l’argenterie.

« Je voulais désespérément que le club remporte la Premier League pendant mon mandat et je suis certain que les fondations sont en place pour que nous puissions la reconquérir pour nos fans passionnés. »