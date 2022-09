Woodstock Woods Walk prévu samedi au parc Emricson – Shaw Local

Un nouveau sentier nature au parc Emricson fera ses débuts samedi avec la Woodstock Woods Walk, qui présentera aux visiteurs le sentier à travers le Shinrin Yoku, une technique de thérapie forestière japonaise également connue sous le nom de «bain de forêt».

Une visite de 8 h s’adresse aux adultes de 50 ans et plus et la marche de 21 h s’adresse aux 12 à 22 ans. Une réception publique à 10 h suivra avec des animations et des rafraîchissements.

Les promenades présenteront un aperçu de la culture japonaise et se termineront par une brève cérémonie du thé. Les visites de Shinrin Yoku sont centrées sur l’immersion sensorielle et la solitude, le respect du processus de réservation requis est donc essentiel.

Les visites gratuites sont limitées à 15 marcheurs chacune et doivent être réservées au plus tard vendredi en contactant le directeur des subventions de Woodstock, Terry Willcockson, à twillcockson@woodstockil.gov.

L’événement est organisé grâce à un partenariat entre la ville de Woodstock et la Land Conservancy du comté de McHenry avec une subvention communautaire de l’AARP.