Woodstock VFW ferme sa salle mais restera actif – Shaw Local

Le Woodstock Veterans of Foreign Wars Post 5040 a déménagé de son emplacement sur Throop Street.

VFW Cmdr. Fred Strauss a déclaré que se concentrer sur le bar qui fonctionnait à cet endroit éloignait les objectifs de la VFW d’aider les anciens combattants.

Il a également déclaré que le loyer était trop élevé pour le VFW.

« Le bar était une distraction », a déclaré Strauss. « Nous ne pouvions pas payer le loyer. »

Strauss a déclaré que le bar n’était pas non plus particulièrement lucratif.

« Nous n’avons pas gagné suffisamment en tant que bar », a déclaré Strauss. « La partie bar… était quelque peu insoutenable. »

Même sans bâtiment physique, Strauss a déclaré que le VFW continuerait d’être actif dans la communauté de Woodstock.

« Seul le bar a fermé », a déclaré Strauss. « Nous sommes toujours un poste entièrement fonctionnel. »

Strauss a déclaré que la VFW est très impliquée dans l’organisation des festivités du Woodstock Memorial Day, entre autres activités dans la communauté.

Auparavant, la VFW avait vendu son bâtiment du 240 N. Throop St. en 2015 à l’agent immobilier de Woodstock, Arturo Flores, qui gère Flores Banquets dans une partie du bâtiment.

Le Woodstock VFW avait déménagé vers un autre emplacement sur la rue Main, puis était revenu dans le bâtiment de la rue Throop en 2018.

Le VFW tiendra ses réunions dans le bâtiment du canton de Dorr, à partir du lundi 18 septembre.

Susan Brokaw, superviseure du canton de Dorr, a déclaré que le canton est heureux d’accueillir les réunions VFW maintenant que le bâtiment a fermé.

« Nous étions très ouverts à leur rencontre », a déclaré Brokaw. « C’est difficile de dire non aux anciens combattants. »

Flores a déclaré avoir trouvé un nouveau locataire pour emménager dans le bâtiment et qui envisage de gérer une deuxième salle de banquet dans l’ancien espace VFW.

« Les plans immédiats seront des événements », a déclaré Flores.

Strauss a déclaré que la VFW était à la recherche d’un nouveau domicile. Il travaille avec la Woodstock Marine Corps League et l’American Legion pour former un groupe de l’American Veterans Alliance qui servirait les anciens combattants du comté de McHenry et leurs familles.

« Nous faisons cela depuis des mois », a déclaré Strauss.