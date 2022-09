Woodstock va demander la subvention nécessaire pour un terrain de jeu inclusif – Shaw Local

La ville de Woodstock est peut-être un peu plus près de voir son concept de terrain de jeu inclusif devenir une réalité.

Le conseil municipal de Woodstock a approuvé une résolution lors de sa réunion de mardi qui permet au personnel d’aller de l’avant avec la demande d’une subvention d’État de 600 000 $ pour aider à financer les coûts de construction du terrain de jeu, qui est annoncé comme étant pour les 8 à 80 ans et accessible à tous les types d’utilisateurs .

“[The funding] va nous aider en tant que ville », a déclaré le maire Mike Turner lors de la réunion. “L’élan et l’intérêt pour cela sont incontestables.”

Certaines inquiétudes ont été soulevées par le membre du conseil Darrin Flynn concernant l’emplacement de l’aire de jeux dans le parc Emricson, mais les responsables de la ville ont déclaré lors de la réunion que ni la conception ni l’emplacement de l’aire de jeux n’avaient été réglés.

Flynn a demandé si le choix de déplacer le terrain de jeu vers un nouvel endroit plus tard affecterait le financement des subventions. Il a dit qu’il était préoccupé par l’emplacement actuel proposé, car il se trouve à proximité d’un endroit où les gens traversent le parc avec leurs véhicules.

“Je ne veux pas m’empêcher d’aller chercher la subvention”, a déclaré Flynn. “Mais ce sont des choses que je pense que nous devons approfondir.”

La ville pourrait changer le site tant qu’elle fournirait une justification à l’État, a déclaré le directeur des subventions, Terry Willcockson, lors de la réunion.

“Je pense [moving the site] n’est probablement pas une chose inhabituelle pour un projet de cette taille que vous devez planifier six à huit mois à l’avance », a déclaré Willcockson.

Après qu’il soit apparu que les plans pour le terrain de jeu pourraient être bloqués jusqu’à l’année prochaine, le personnel de la ville est allé de l’avant et a choisi d’essayer de demander une subvention d’acquisition et de développement de terrains à ciel ouvert par l’intermédiaire du ministère des Ressources naturelles de l’Illinois.

La subvention est destinée à l’aménagement de terrains pour les parcs publics, a déclaré Willcockson plus tôt ce mois-ci. Sa date limite pour cette année arrive fin septembre.

La subvention serait une subvention de contrepartie, ce qui signifie que la ville devrait trouver des fonds locaux pour. L’objectif initial fixé plus tôt dans l’année était de trouver 1 million de dollars pour le projet. La Ville a déjà affecté près de 500 000 $ au projet.

Un financement supplémentaire pourrait être nécessaire pour l’installation de salles de bain et d’éventuelles améliorations du parking, qui pourraient provenir des coffres de la ville, a déclaré la directrice exécutive des opérations Christina Betz lors de la réunion.

En général, un certain nombre d’améliorations, allant même au-delà de celles nécessaires pour le terrain de jeu, pourraient être quelque chose que la ville lancera à une date ultérieure, a déclaré Turner.

“Nous devons maintenir un peu de flexibilité car cette question, à mon avis, n’a pas été entièrement examinée par nous en tant que conseil”, a déclaré Turner. “Faire des changements… va coûter de l’argent.”

La ville de Woodstock a adopté des plans d’amélioration des immobilisations, d’image de marque et d’art, a déclaré Flynn, suggérant que c’était également un exemple parfait de la nécessité d’un plan de parcs.

“J’adore ça, et je pense que c’est absolument incroyable et je pense que c’est quelque chose dont nous avons absolument besoin”, a déclaré Flynn. “Nous avons besoin d’un plan directeur pour les parcs, et cela doit devenir une priorité lorsque nous prenons des décisions valant des millions de dollars.”