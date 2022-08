Woodstock sollicite les commentaires de la communauté pour un sondage sur les arts des résidents – Shaw Local

La ville de Woodstock sollicite les commentaires des résidents concernant l’importance des arts dans la communauté par le biais de l’enquête sur les arts de la communauté de Woodstock disponible jusqu’au 24 août à www.woodstockil.gov/arts-commission.

L’enquête a été compilée par le Centre d’études gouvernementales de la Northern Illinois University sur la base des contributions de la Commission des arts de Woodstock et des membres du personnel avec un financement de la Community Foundation for McHenry County.

Les réponses serviront de base pour compléter le plan directeur des arts proposé par Woodstock et soutenir les demandes de financement des arts dans les demandes de subvention. Les résultats seront partagés avec le public et les administrateurs de la ville avant leur utilisation dans l’expansion des projets et programmes liés aux arts.

Pour plus d’informations sur l’enquête ou le plan directeur des arts, contactez Krista Coltrin, responsable du développement des entreprises et de la communauté et agente de liaison de la Commission des arts, à l’adresse [email protected]