Woodstock se détend et clarifie les exigences en matière de signalisation pour les entreprises de toute la ville – Shaw Local

Les entreprises de Woodstock auront un peu plus d’occasions de faire ce qu’elles peuvent faire avec leurs diverses enseignes et bannières après que le conseil municipal, lors de sa dernière réunion, a assoupli et clarifié certaines des exigences de la ville.

Les changements sont intervenus en deux points distincts, tous deux approuvés à l’unanimité par le conseil municipal lors de sa réunion du 20 septembre. En dehors de quelques questions de clarification sur les éléments, aucun changement n’a suscité beaucoup de commentaires de la part des membres du conseil.

L’idée derrière les changements est de donner aux entreprises plus d’opportunités et de latitude pour afficher la signalisation pour leurs ventes, a déclaré le directeur du bâtiment et du zonage, Joe Napolitano, lors de la réunion.

En plus d’aider le monde des affaires, les changements profitent également au personnel, Napolitano qualifiant la façon dont certains règlements ont été écrits d ‘”horribles” et difficiles à appliquer.

« On nous a dit que nos règlements sont un peu [strict]”, a déclaré Napolitano lors de la réunion. «Nous avons parlé aux entreprises de la possibilité d’assouplir ces réglementations. Et c’est ce que nous avons essayé de faire.

Le premier changement concernait les panneaux temporaires, qui visaient à clarifier une variété d’exigences pour eux et à nettoyer le langage dans le code du village, matériel des états du village. Wendy Piersall, membre du Conseil, s’est récusée pour ce vote, mais n’a pas expliqué pourquoi lors de la réunion.

Le deuxième changement était plus spécifique et visait la durée pendant laquelle les messages électroniques peuvent changer. Les panneaux électroniques peuvent désormais changer toutes les six secondes, ce qui est une diminution par rapport aux 10 secondes nécessaires, selon le matériel du village.

Certains exemples spécifiques de panneaux temporaires incluent les panneaux d’ouverture officielle, qui peuvent désormais être affichés pendant 30 jours au lieu de 21 jours, indique le code mis à jour.

Les autres panneaux temporaires touchés par le changement comprennent les panneaux d’emplacement d’établissement et les panneaux de trottoir, les états matériels du village.

Des modifications aux enseignes promotionnelles extraordinaires, définies comme des enseignes temporaires affichant des promotions pour une entreprise, ont également été apportées. Les entreprises pourraient avoir des enseignes extraordinaires pendant 60 jours au total tout au long de l’année et répartir ces jours sur quatre périodes différentes.

L’exigence de 60 jours est portée à 90 jours, et les entreprises peuvent désormais l’étaler sur six périodes différentes, selon le code.

Darrin Flynn, membre du Conseil, a demandé si les bannières étaient incluses dans l’ordonnance, ajoutant que certaines entreprises avaient des bannières affichées depuis plusieurs années.

Napolitano a confirmé qu’ils étaient inclus, ce qui signifie que ces panneaux ne pourraient être affichés que 90 jours au total tout au long de l’année.

“[Those signs] doivent monter et descendre et monter et descendre, ils ne devraient pas rester debout pendant trois ans », a déclaré Flynn lors de la réunion.