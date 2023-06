Woodstock Pride se prépare pour le 5e défilé annuel, le 2e week-end annuel de festivités – Shaw Local

Au cours de la toute première année de Woodstock PrideFest, en 2019, environ 2 000 personnes ont assisté à l’événement sur la place historique de Woodstock.

Cinq ans plus tard – et passé d’un défilé et d’un festival à deux jours de célébration – la coordinatrice de Woodstock PrideFest et membre du conseil d’administration du village, Melissa McMahon, a déclaré qu’elle ne se souciait pas que 1 000 personnes se présentent, ou 10 000.

« J’espère que tous ceux qui veulent et ont besoin d’un endroit où venir se sentir célébrés se rendront ici. Qu’ils sont ici parce qu’ils veulent et ont besoin d’être, parce qu’ils se sentent comme ‘Je suis en sécurité ici.’ Ensuite, notre travail est fait », a déclaré McMahon, qui est également vice-président de Woodstock Pride, l’organisation derrière l’événement.

Lundi, elle faisait l’épicerie pour les fournitures nécessaires pour organiser l’événement de deux jours, qui devait débuter à 10 heures samedi à Emricson Park, 900 W. South St., avec le Color Run.

« C’est plus une marche qu’une course », a déclaré McMahon, ajoutant que parce qu’ils utilisent un chemin pavé, n’importe qui peut participer quelle que soit sa capacité. La partie « couleur » de la course amusante consiste en ce que les participants se lancent des craies de couleur les uns sur les autres. « C’est juste un bon moment le samedi matin. »

Le deuxième événement samedi est une tournée des pubs à sept endroits dans des établissements situés sur la place ou à proximité. Les billets pour la tournée des pubs coûtent 25 $ chacun et comprennent deux jetons de boisson.

Le défilé de la fierté de 11 h du dimanche s’est tellement étendu qu’il ne fait pas qu’un seul tour de la place comme par le passé, mais qu’il entre dans Dean Street et ressort sur Jackson Street. Le stationnement sur la place est également bloqué pendant le défilé et le festival.

Vicki, Gigi et Jayley Clark dansent pendant le défilé Woodstock PrideFest 2022 autour de la place historique de Woodstock. Le défilé et le festival reviennent ce week-end. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

La ville de Woodstock « ferme complètement la place pour le grand nombre » de personnes attendues, a déclaré McMahon. En 2022, entre 7 000 et 8 000 personnes ont assisté au festival. « Nous anticipons encore plus cette année », a-t-elle déclaré.

Le festival démarre après le défilé, généralement vers midi, et se poursuit jusqu’à 17 heures.

Les faits saillants du festival dimanche comprendront le théâtre 121 interprétant un mélange de chansons de la comédie musicale « Rent » de Jonathan Larson en 1996, son spectacle d’été.

« Rent », a déclaré McMahon, est probablement l’un des spectacles de Broadway les plus reconnaissables représentant la communauté LGBTQ +.

Elle et les organisateurs espèrent également que l’événement du week-end plus long signifie que les participants resteront, magasineront et dîneront à Woodstock.

La propriétaire de la librairie Read Between the Lynes, Arlene Lynes, a déclaré qu’elle promeut un thème pour le PrideFest de Woodstock : « Tous les lecteurs sont les bienvenus ici ».

Elle a dit avoir vu toutes les réactions positives des résidents et des clients pour le soutien du magasin à l’événement.

« Woodstock a un sens incroyable de la communauté et de la loyauté envers la communauté. »

Une liste complète des événements est disponible sur le site Web de l’événement, woodstockilpride.com.

Correction : Woodstocks PrideFest Parade est le dimanche 11 juin, à partir de 11 h. Une version précédente de l’histoire incluait une date incorrecte.