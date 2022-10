Woodstock North repousse l’offre contrariée de Woodstock pour le titre régional – Shaw Local

WOODSTOCK – Alors que la saison de son équipe vacillait, l’attaquante extérieure senior de Woodstock North, Katie Wickersheim, s’est retournée et a levé les yeux vers le tableau de bord par-dessus son épaule gauche.

C’était un regard inquiet, incrédule et presque désespéré.

Son rapide coup d’œil a révélé la visite de l’outsider, tête de série n ° 7 et rival de Crosstown Woodstock, avec une avance de quatre points (17-13) à mi-chemin du troisième et décisif set du match pour le titre régional de classe 3A Woodstock North de jeudi.

“À ce moment-là, j’étais à court d’énergie”, a déclaré Wickersheim, qui a réussi 12 récupérations et 12 attaques décisives. « J’ai juste été gazé. Nous étions tous à court d’énergie. Mais d’une manière ou d’une autre, nous avons trouvé un moyen.

Katie Wickersheim (Tim Froehlig)

Le Thunder, tête de série n ° 1, a creusé profondément, puis est remonté d’une manière ou d’une autre. Ils ont marqué les 12 derniers points du match, remportant leur propre couronne régionale 17-25, 25-18, 25-17 devant une foule immense qui a certes donné la frousse à certains joueurs.

“Je ne sais toujours pas comment nous sommes restés si calmes”, a déclaré la capitaine senior du Thunder, Kylie Schulze. “Il y avait tellement d’adrénaline qui coulait en moi. Mais rester calme était la clé. Parce que cet endroit est devenu électrique, ce qui était un élément qu’aucun de nous n’avait connu de toute la saison.

Les nerfs de Schulze ne se sont certainement pas montrés. Elle a terminé avec 23 passes décisives, 16 récupérations, quatre attaques décisives et trois as. Elle a également servi les 11 derniers points du match.

Le Thunder, qui n’a jamais remporté de titre de section en volleyball féminin, affrontera St. Francis, tête de série n ° 2, dans une demi-finale de la section centrale de classe 3A à Burlington à 18 h lundi.

Après avoir divisé les deux premiers sets, le troisième set a commencé comme un coup de poing pour un coup de poing entre une paire de boxeurs poids lourds.

Il y a eu 11 égalités ou changements de tête dans les 11 premiers points du troisième set. Les Streaks (19-15-1) n’ont tiré de l’arrière qu’une seule fois au début de la troisième, 4-3, avant de reprendre la tête deux points plus tard, puis de prendre les devants, 17-13.

Mais le Thunder a ensuite compté les douze derniers points, donnant à North son premier titre régional depuis 2019 et le troisième de l’histoire de l’école.

La victoire a également poussé leur record à 30-7 au total. C’est la première saison de 30 victoires dans l’histoire du programme.

Toujours sous le choc de l’excitation de tenir la plaque du championnat régional et de célébrer avec ses coéquipières et ses fans qui ont pris d’assaut le terrain, Thunder junior Dani Hansen (six attaques décisives) a réfléchi sur l’énorme élan d’émotions à la fin du match.

“Je sortais un peu d’un effondrement mental ces dernières semaines”, a déclaré Hansen. “C’était stressant, car tout ce à quoi je pouvais penser était de ne pas faire d’erreurs pour mes coéquipiers seniors. Je ne voulais pas les décevoir. »

Sa coéquipière Daniela Medina a eu cinq blocs, dont un changeur d’élan au milieu du troisième set. Le Thunder a également reçu un solide soutien de Lexi Hansen (huit attaques décisives, neuf récupérations), Devynn Schulze (10 récupérations) et Emma Berner (6 récupérations, 1 as).

Le Thunder a balayé les deux matchs de la saison régulière entre les écoles, mais cette fois, c’était très différent.

“Ils disent toujours que battre une équipe une troisième fois dans une saison peut être très difficile”, a déclaré l’entraîneur du Thunder, Eric Schulze. “Ce soir, nous avons appris à quel point c’est vrai.

“Tout ce que nous avons essayé dans le premier set que nous avons perdu, Woodstock avait une réponse. Leur ligne arrière creusait tout ce que nous frappions, vous devez donner une tonne de crédit à leurs joueurs. Ils sont venus ici sans rien à perdre et ont joué librement.

La frappeuse extérieure junior Hallie Steponaitis a fait des ravages près du filet, totalisant 10 attaques décisives.

Mais ce n’était pas suffisant pour mettre fin à la surprise potentielle.

“Je suis époustouflé et plus que fier de la façon dont ces filles se sont comportées ce soir dans ce genre d’atmosphère”, a déclaré l’entraîneur de Woodstock, Jim Neill. « Il y a eu quelques appels qui n’ont pas abouti, mais ce sont les pauses.

«Nous avons diplômé huit seniors universitaires, et ces filles ont déployé tant d’efforts, tant de travail acharné. C’était une façon difficile de mettre fin à leur carrière, mais ils ont tout laissé là-bas et n’ont rien à avoir honte.