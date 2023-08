Woodstock North abandonne Plano au volleyball KRC : résumé des sports du Northwest Herald du mercredi 23 août

Gabby Schefke de Woodstock North a récolté 18 passes décisives, trois attaques décisives et 11 récupérations alors que le Thunder a battu Plano 25-19, 25-8 lors de leur match de volleyball de la Kishwaukee River Conference, mercredi à Woodstock.

Le Thunder (2-0, 2-0) a connu un départ lent, mais Caylin Stevens a réalisé un long service dans le deuxième set pour faire exploser les choses.

Lexi Hansen a réalisé 11 attaques décisives, quatre récupérations et deux passes décisives pour North. Dani Hansen a récolté huit passes décisives, six attaques décisives et trois as. Maddie Sofie a ajouté quatre attaques décisives et Clara Klasek a réussi trois attaques décisives.

Johnsbourg 2, Sandwich 0 : À Sandwich, Juliana Cashmore a réussi trois attaques décisives et deux blocs alors que les Skyhawks ont battu les Indiens dans leur match KRC 25-11, 25-20.

Sophie Person a ajouté quatre attaques décisives, Abri Bruns a obtenu trois passes décisives et quatre récupérations et Delaney Stern a réalisé trois attaques décisives et huit passes décisives pour Johnsburg.

Carmel 2, Centrale Mariale 0 : À Mundelein, Hadley Rogge et Ella Conlon ont chacun réussi six attaques décisives alors que les Hurricanes ont perdu contre les Corsairs lors de leur match hors conférence 25-23, 25-15.

Rogge a également réussi un as, un blocage et une passe décisive. Conlon a eu un as et une passe décisive. Alex Rewiako a récolté 16 passes décisives, deux attaques décisives et un as.

St. Charles Nord 2, Prairie Ridge 1 : À Crystal Lake, Grace Jansen a récolté 18 passes décisives et cinq as pour les Wolves (0-2) lors de leur défaite hors conférence contre les North Stars 14-25, 25-18, 25-20.

Mackenzie Schmidt a mené Prairie Ridge avec six attaques décisives et deux blocs et Maizy Agnello a réussi quatre attaques décisives et cinq récupérations.

Woodstock 2, Marengo 1 : À Marengo, Hallie Steponaitis a réussi 12 attaques décisives et trois as alors que les Blue Streaks ont battu les Indiens 22-25, 25-17, 25-15 dans leur match KRC.

Julia Ladig compte 15 passes décisives, trois attaques décisives et cinq as pour les Streaks. Ella White a ajouté 15 récupérations et deux as.

Madalyn Mardock a réussi 10 attaques décisives et cinq récupérations pour les Indiens. Sydney Andrews a réussi neuf attaques décisives et cinq récupérations, tandis qu’Alana Hartel avait 11 ans pour 13 services et 13 récupérations.

Richmond-Burton 2, Harvard 0 : À Richmond, Alex Hopp a récolté 11 passes décisives et six as alors que les Rockets (2-0, 2-0) ont battu les Hornets 25-8, 25-14 dans leur match KRC.

Lilly Mumbower a réussi cinq as pour RB et Maggie Uhwat a ajouté trois attaques décisives et six as.