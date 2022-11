Woodstock lancera la saison des fêtes avec l’illumination des arbres le 25 novembre – Shaw Local

Des dizaines de milliers de lumières blanches illumineront la place historique de Woodstock lorsque l’interrupteur sera actionné pour l’éclairage annuel de la place le lendemain de Thanksgiving.

L’événement, qui débutera à 16 h le 25 novembre, mettra en vedette de la musique de cuivres, des chants, des beignets et du cidre gratuits, plus d’une douzaine de food trucks, des stations de selfie festives et des boutiques.

Le Père Noël et Mme Claus arriveront sur la place en camion de pompiers et rendront visite aux familles devant l’Opéra jusqu’à ce que la cérémonie d’illumination commence à 19h.

L’Opéra sera également ouvert au public de 16 h à 20 h pour sa promenade annuelle dans l’arbre de Noël mettant en vedette des dizaines d’arbres décorés par des organismes de la région.

Le samedi des petites entreprises suivra le 26 novembre avec un magasin local proposant des soldes et des offres spéciales pour les fêtes. STAR 105.5 diffusera en direct sur la place de 10 h à midi, offrant un divertissement interactif et proposant des cadeaux.

Le défilé annuel de Noël de Woodstock débutera à 14 h le 27 novembre à Woodstock Water Works, 1313 Kishwaukee Valley Road, et se terminera en encerclant la place. Les chars participants peuvent remporter des prix cette année dans les catégories de la meilleure utilisation du thème des fêtes, la plus créative et la meilleure dans l’ensemble.

Immédiatement après le défilé, un événement Cookies and Churros with Santa aura lieu de 15 h à 17 h à Flores Banquets, 240 N. Throop St.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire pour faire partie du défilé de Noël, rendez-vous sur woodstockil.gov.