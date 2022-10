Woodstock Fire/Rescue District rend hommage aux personnes qui ont aidé à ranimer un homme en août – Shaw Local

Le matin du 19 août, le postier Charles Peterson faisait sa tournée le long de Hilltop Court à Woodstock lorsqu’il s’est effondré soudainement, un scénario dans lequel 95% de ces cas ne se rendent même jamais à l’hôpital, a déclaré un médecin qui a ensuite traité Peterson. .

Mais non seulement Peterson a été ressuscité sur les lieux, mais il se remet maintenant, en partie grâce à des passants qui ont tous deux appelé le 911, puis ont donné à Peterson la RCR jusqu’à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, a déclaré un porte-parole du Woodstock Fire/Rescue District.

“Le temps presse pour faire entrer un patient dans la salle d’opération”, a déclaré le Dr Asim Zaidi, qui a traité Peterson au Northwestern Medicine McHenry Hospital. “Tout s’est mis en place en peu de temps et il a fait un excellent rétablissement. Vous vous inquiétez toujours dans ces situations de ce qui se passera à leur réveil, mais ses fonctions cardiaques et cérébrales étaient tout à fait normales, donc c’était vraiment bien que toutes les pièces [for his resuscitation] emboîter.”

Le district a honoré la conduite de toutes les personnes impliquées, et des prix ont été décernés lors de la réunion du conseil d’administration du district de Woodstock/Fire Rescue jeudi aux personnes impliquées dans la récupération, y compris les membres du district d’incendie/sauvetage, les télécommunicateurs NERCOM 911, les policiers de Woodstock, le Northwestern Medicine l’équipe et les passants qui ont aidé, a déclaré le porte-parole Alex Vucha dans un communiqué de presse.

Zaidi a déclaré que c’était le premier événement de ce type où il avait pu se connecter avec toutes les personnes impliquées dans le résultat, y compris le patient.

Peterson se remet actuellement à la maison “grâce aux actions rapides et courageuses de toutes les personnes impliquées”, selon le communiqué.

Un porte-parole de Northwestern Medicine a confirmé que Peterson était toujours en cure de désintoxication, mais qu’il “se sentait bien et reconnaissant de l’action rapide des résidents” et du personnel médical qui lui avait sauvé la vie.

Le Woodstock Fire/Rescue District a reconnu ceux qui ont aidé à faire revivre Charles Peterson, qui a subi une crise cardiaque en août, lors de leur réunion mensuelle du conseil d’administration le 27 octobre. et passants. (District d’incendie et de sauvetage de Woodstock)

Les membres de la communauté sur les lieux ont appelé le 911 immédiatement après l’effondrement de Peterson, ont déclaré des responsables du district.

Les personnes présentes ont effectué une RCR à mains seules jusqu’à ce que les ambulanciers paramédicaux puissent arriver et aider à la réanimation avancée de Peterson.

Peterson a retrouvé un pouls peu de temps avant d’être emmené à l’hôpital Northwestern Medicine Woodstock, où il a ensuite été stabilisé et envoyé à l’hôpital Northwestern Medicine McHenry pour des soins post-arrêt cardiaque de Zaidi.

Le district a déclaré qu’il encourageait les membres de la communauté à apprendre la RCR. Vous trouverez plus d’informations sur les classes des hôtes du district d’incendie / de secours sur www.wfrd.org.