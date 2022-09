Woodstock examine des idées de changement de marque avec l’aide de l’entreprise – Shaw Local

Une campagne de rebranding pourrait être envisagée pour Woodstock alors que les responsables de la ville recherchent des idées sur la façon d’améliorer l’image de la ville pour l’aider à atteindre ses objectifs de croissance.

Le conseil municipal a pris les premières mesures pour ce faire lors de sa réunion de mardi, lorsqu’il a entendu une présentation de North Star Branding de Nashville, Tennessee. Roberto Muñoz, directeur de la recherche et des études de marché pour North Star, a expliqué comment la stratégie de marque peut aider et ce que l’entreprise chercherait à faire dans les premières étapes.

“Nous pensons que l’image de marque d’un lieu consiste simplement à aider les communautés à atteindre leur avenir préféré”, a-t-il déclaré. « Il n’y a rien de plus. Il s’agit simplement de vous amener là où vous voulez être.

La présentation de l’entreprise mardi a détaillé les raisons pour lesquelles les villes devraient considérer l’image de marque comme une priorité, et comprenait un certain nombre de villes qui ont connu une augmentation dans plusieurs catégories, des investissements au trafic Web et à la croissance de l’emploi, en partie grâce à l’image de marque.

“Nous sommes fiers des résultats, mais nous ne prétendons pas que cela s’est produit uniquement à cause de nous”, a déclaré Muñoz.

Le maire Mike Turner a déclaré qu’il avait l’impression que les informations de la présentation correspondaient bien à la direction que Woodstock veut prendre en termes d’image de marque, la qualifiant de “bon début”.

“Je pense que les objectifs de ce que vous cherchez à faire ici sont sur la cible … pour la marque Woodstock”, a déclaré Turner.

Les plans de North Star à Woodstock en sont encore à leurs débuts, mais ils comprennent des entretiens individuels avec des résidents et des responsables, un sondage communautaire et des groupes de discussion.

La directrice du développement commercial, Danielle Gulli, a déclaré que deux groupes de discussion avaient déjà eu lieu, ce qui a donné une “participation formidable”. Il y avait plus de 700 noms d’une enquête précédente menée par la ville notant qui serait intéressé à participer à de futurs groupes de discussion et événements similaires.

La présentation et les plans à venir font suite à une initiative de changement de marque adoptée par le conseil municipal en janvier, et la ville a sélectionné North Star pour diriger cet effort en mars, selon les documents de la ville.

Depuis ces décisions, le personnel municipal a travaillé avec North Star pour recueillir des informations sur l’histoire et la culture de Woodstock. Cette semaine, la société s’est également rendue à Woodstock pour poursuivre ses recherches.

«Cet effort aidera Woodstock à se démarquer sur le marché alors que nous nous dirigeons vers notre avenir préféré», selon le matériel de la ville.

Les personnes intéressées à participer peuvent visiter brandingwoodstock.comqui a été créé par North Star pour permettre aux résidents de partager leurs histoires.

“Nous comptons entièrement sur le personnel de la ville, sur votre aide, sur l’aide de vos résidents pour vraiment mettre en œuvre le travail que nous sommes ici pour faire”, a déclaré Muñoz.