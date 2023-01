Woodstock embauche un nouveau directeur des travaux publics – Shaw Local

Woodstock a un nouveau directeur des travaux publics après avoir promu son directeur adjoint des travaux publics au début de la nouvelle année, ont déclaré des responsables.

Brent Aymond, qui occupait le poste de directeur adjoint des travaux publics de la ville depuis novembre 2020, a été promu pour superviser les flottes, les installations, les rues, les parcs, les services d’eau et les services d’eaux usées de la ville, selon un communiqué de presse vendredi de la ville.

Brent Aymond a pris ses fonctions de directeur des travaux publics de Woodstock le 2 janvier 2023. Il était auparavant directeur adjoint des travaux publics de la ville. (Fourni par la ville de Woodstock)

“Je suis honoré d’être choisi comme nouveau directeur des travaux publics et de continuer à servir notre communauté”, a déclaré Aymond dans le communiqué. “Nous avons plusieurs projets passionnants en cours ainsi que de nombreux autres que nous avons planifiés pour l’avenir et qui ne feront que s’appuyer sur le succès de notre département.”

Avant de travailler à Woodstock, Aymond a été directeur des travaux publics à Opelousas, en Louisiane, pendant plus de cinq ans, selon le communiqué. Il a plus de 20 ans d’expérience dans des projets de génie civil et est titulaire d’un baccalauréat en génie civil de l’Université de Louisiane à Lafayette.

La promotion d’Aymond survient des mois après que l’ancienne directrice des travaux publics, Christina Betz, a été promue directrice exécutive des opérations de la ville. Aymond à cette époque a assumé plus de responsabilités, selon le communiqué.

“Brent est un employé talentueux et dévoué avec des forces opérationnelles importantes et remarquables”, a déclaré Betz dans le communiqué. “Sa familiarité avec Woodstock et sa vaste expérience des travaux publics et du gouvernement aideront à faire progresser les efforts actuels de notre personnel, de notre organisation et du conseil municipal.”