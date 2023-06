Woodstock donne un autre coup de pouce pour le projet de site Die Cast – Shaw Local

Le plan visant à remplir le site Die Cast de Woodstock, longtemps vacant, a franchi une nouvelle étape cette semaine.

Le conseil municipal de Woodstock a voté à l’unanimité mardi pour un permis d’utilisation spéciale pour permettre un plan préliminaire pour le projet proposé par Chicago Hubs Realty sur le site Die Cast, ce qui signifie plus d’approbation – ainsi que plus de voyages à la commission du plan et au conseil municipal de la ville – seront nécessaire avant que le plan puisse sortir de terre.

Pourtant, le vote a marqué une autre fois où le conseil municipal a montré son soutien au projet, et cela survient environ deux mois après que la commission du plan de la ville a voté 4-1 contre la recommandation que le projet aille de l’avant.

Le projet devrait être réalisé en trois phases. La première phase comprendra les résidences pour personnes âgées, suivies de la vie assistée et des soins de la mémoire dans la phase deux. Le plan est que ces deux premières phases paient pour la troisième, qui se terminera par un concept multifamilial à usage mixte et un parking.

Au total, le plan comprend quatre bâtiments avec environ 370 unités de vie, ainsi que 15 000 pieds carrés pour le commerce de détail et 10 000 pieds carrés pour les restaurants. Il disposera de plus de 500 places de stationnement avec l’aide du garage de stationnement, ainsi que des espaces publics et privés ouverts, et le potentiel d’un amphithéâtre.

À l’approche du vote de mardi, le maire Mike Turner a déclaré lors de la réunion qu’il pensait que le projet – prévu pour aller du côté ouest de Clay Street et au nord de Church Street – s’intègre bien dans la région et avec le long terme de Woodstock. buts. Il l’a appelé un « moteur économique à l’intérieur de la ville » qui « coche toutes les cases ».

« Ce colis est vide depuis plusieurs décennies », a déclaré Turner. « J’ai une longue liste de raisons pour lesquelles j’aime cette proposition. »

Je pense que cela améliore vraiment Woodstock. Cela contribue à rendre Woodstock plus accueillant et abordable, quels que soient l’âge et les capacités physiques. — Jackie Speciale, résidente de Woodstock et commissaire du Plan, sur la proposition du site Die Cast

D’autres membres du conseil, dont Gordie Tebo et Darrin Flynn, ont également déclaré qu’ils aimaient le plan.

« C’est le bon moment, et c’est le bon projet », a déclaré Tebo. « Alors je suis tout à fait d’accord. »

Avant de voter, le conseil a entendu une présentation du PDG de WellQuest Living, Steve Sandholtz, qui est un chef de file du projet. Sandholtz a donné un bref aperçu du projet et a détaillé comment certaines des préoccupations de la Commission du plan – qui comprenaient le bruit, la sécurité et la circulation – étaient satisfaites.

Pour aider à atténuer certaines de ces préoccupations, les mises à jour de l’aménagement nécessitent un mur de soutènement et une clôture le long des voies ferrées et des places de stationnement supplémentaires.

Sandholtz a également fait valoir que le développement augmentera le trafic, mais en raison du nombre de personnes âgées que l’espace appelle, le trafic et le stress sur les autres ressources communautaires ne seront pas aussi importants qu’un autre projet potentiel dans la région.

Peu de résidents se sont exprimés sur la question, mais ceux qui l’ont fait étaient favorables ou ont exprimé des inquiétudes au sujet de choses à garder à l’esprit lors de la construction, comme couper l’accès à certaines entreprises avec le projet.

Jackie Speciale, l’une des commissaires du plan de Woodstock qui a voté contre la recommandation du projet en avril, a déclaré lors de la réunion qu’elle soutenait désormais le projet en raison des mises à jour.

« Je pense que cela améliore vraiment Woodstock », a-t-elle déclaré. « Cela contribue à rendre Woodstock plus accueillant et abordable, quels que soient l’âge et les capacités physiques. »

Depuis qu’il a été initialement proposé, les responsables ont déclaré que le projet pourrait prendre environ trois ans pour se concrétiser. Avant que la construction puisse commencer, les différentes parties du projet devront passer par la Commission du plan et ensuite recevoir l’approbation finale du conseil municipal.

Après avoir hébergé une série d’entrepôts jusqu’à leur démolition dans les années 1990, le site Die Cast est resté pratiquement vacant. Au milieu des années 2000, des plans ont été élaborés et ont commencé à construire des maisons en rangée dans la région, mais le plan a échoué avant de pouvoir être achevé en raison de la crise financière de 2008.

En 2020, la ville a acheté la propriété de 8 acres et fin 2022, elle a entendu trois propositions pour le site. Parmi ceux-ci, les responsables ont choisi d’aller avec Chicago Hubs Realty.