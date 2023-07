Woodstock demande à nouveau aux résidents de participer au sondage, dans l’espoir d’obtenir plus de réponses – Shaw Local

Les responsables de Woodstock demandent à nouveau aux résidents leur avis sur la vie dans la ville afin de mieux hiérarchiser la planification stratégique, et espèrent obtenir plus de commentaires la deuxième fois.

L’année dernière, c’était la première fois que la ville demandait aux habitants de répondre à des questions sur la manière dont la ville pourrait améliorer les services, mais sur les 25 630 habitants, 1 758 ont répondu.

« Nous étions satisfaits des résultats de l’année dernière car ils représentaient une bonne taille d’échantillon », a déclaré Heather Arnold, directrice du marketing et des communications de la ville. « Bien sûr, nous aimerions augmenter notre nombre de réponses cette année. Tous les résidents sont encouragés à répondre au sondage annuel auprès des résidents, car cela aide la ville de Woodstock à recueillir des données précieuses qui nous permettent de comprendre les priorités et influencent notre plan stratégique.

Parmi les résultats de l’année dernière, les résidents ont indiqué que l’entretien des routes figurait parmi leurs principales priorités, ainsi que la satisfaction à l’égard de la bibliothèque de la ville.

— Heather Arnold, directrice du marketing et des communications de Woodstock

Les responsables ont ajouté ou modifié quelques questions de l’année dernière. Certains se concentrant sur le service à la clientèle et les processus d’ouverture d’une entreprise à Woodstock. Ils demandent également si les résidents estiment que le niveau de communication s’est amélioré au cours de la dernière année.

L’enquête demande des commentaires sur les offres de parcs et de loisirs de la ville, ainsi que sur le Stage Left Cafe et l’Opéra de Woodstock.

Arnold a déclaré que les résultats de l’année dernière fournissaient « une excellente référence ou un marqueur ».

Les informations recueillies ont montré aux dirigeants de la ville où les résidents cherchent à obtenir leurs nouvelles et informations, et à quelle fréquence, et ont classé leurs réflexions sur ce que devraient être l’orientation et les priorités de la ville et à quelle fréquence ils utilisent les installations de la ville.

« Nous nous efforçons constamment d’apprendre ce qui fonctionne bien, ce que nous pourrions améliorer et la direction sur laquelle la ville devrait se concentrer », a déclaré Arnold. « Il est essentiel d’évaluer les points de vue des résidents, de savoir ce qui est le plus important pour eux et comment nous pouvons en faire le meilleur endroit où vivre tout en attirant de nouvelles personnes dans notre ville.

Pour répondre au sondage, rendez-vous sur le site de la ville, www.woodstockil.gov.