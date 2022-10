Woodstock décide de ne pas faciliter l’ouverture de dispensaires de marijuana en ville – Shaw Local

Bien que Woodstock ait choisi de conserver plus de contrôle sur les dispensaires de marijuana qui s’installent en ville, les responsables de la ville ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que cela nuirait aux chances de la ville d’attirer de telles entreprises.

Alors que l’idée était de rendre Woodstock plus attrayant pour ces entreprises en facilitant l’ouverture de magasins, de nombreuses municipalités de l’État maintiennent des exigences de permis similaires à celles de Woodstock, a déclaré vendredi le directeur de la construction et du zonage, Joe Napolitano.

“Nous espérons rendre les choses aussi conviviales que possible pour les développeurs”, a déclaré Napolitano. “Je pense que nous sommes toujours sur un pied d’égalité.”

Le changement aurait permis aux dispensaires de marijuana d’ouvrir comme d’autres entreprises et d’éviter un processus d’approbation de la ville de deux mois, a déclaré le directeur municipal Roscoe Stelford lors de la réunion du conseil municipal la semaine dernière.

Stelford a déclaré que l’industrie de la marijuana est légale et “hautement” réglementée dans l’Illinois, notant à quel point il est difficile d’obtenir une licence pour ce type d’entreprise auprès de l’État. C’est aussi un “énorme” générateur de revenus, a-t-il dit.

« Nous avons eu plusieurs [dispensaries] regardant à Woodstock », a déclaré Stelford lors de la réunion. “Aucun [have] pas encore choisi, mais nous avons pensé que cela pourrait aider à cet égard.

Malgré cela, le conseil municipal a voté à l’unanimité pour maintenir l’exigence d’un permis à usage spécial, certains membres du conseil disant qu’ils pensaient qu’il valait mieux garder le contrôle sur ces types d’entreprises, notamment en ce qui concerne leur lieu d’installation.

“Il est possible que des choses inconnues surgissent auxquelles nous ne pouvons pas penser en tant que conseil”, a déclaré le maire Mike Turner lors de la réunion. “Je préfère maintenir un peu de surveillance.”

Wendy Piersall, membre du conseil, a déclaré qu’elle était “fortement” contre l’idée d’autoriser des dispensaires dans la ville sans l’approbation spécifique du conseil.

Sur la base d’une carte produite par Napolitano, les dispensaires seraient autorisés à s’installer juste à côté de la place historique de Woodstock, a-t-elle déclaré.

“J’aimerais vraiment que nous ne supprimions pas ces … exigences”, a déclaré Piersall. «Je pense vraiment que cet organisme devrait avoir son mot à dire si nous voulons un dispensaire à distance de marche de notre place. Je ressens juste très, très fortement à ce sujet.

Depuis 2020, Woodstock a approuvé trois entreprises basées sur la marijuana, dont deux n’ont pas encore reçu les licences d’État requises.

La troisième entreprise, Six Labs Inc., prévoit d’ouvrir sur l’ancien site de golf miniature Golf and Games au 1411 S. Eastwood Drive. Cette entreprise cherche le tiercé gagnant – licences pour un dispensaire, culture artisanale, infusion et transport.

Jusqu’à présent, il n’a obtenu que les licences d’infusion et de transport, a déclaré vendredi le directeur du développement économique, Garrett Anderson. Au niveau de la ville, il a été approuvé à la fois pour l’artisanat, l’infusion et le transport.

En attendant d’avoir des nouvelles sur les deux autres licences, l’entreprise a demandé plus tôt cette année l’autorisation de modifier son permis pour lui permettre d’ouvrir plus tôt. Bien qu’il ait été approuvé par la ville, l’entreprise n’a pas encore ouvert, car elle est toujours en cours de processus de permis de construire, a déclaré Napolitano.

Aucune des trois entreprises approuvées n’a été pour un dispensaire, a déclaré Napolitano. Six Labs a lancé l’idée dans le passé, mais aurait besoin de demander l’approbation de la nouvelle ville pour ajouter cet aspect à son activité.

La ville a également remarqué une baisse du nombre d’appels de dispensaires intéressés à ouvrir en ville ces derniers mois, a déclaré Napolitano. Mais tous les nouveaux qui s’appliquent auront besoin d’un permis d’utilisation spéciale.

Bob Seegers, membre du conseil, a demandé lors de la réunion de la semaine dernière combien de temps et d’argent il en coûterait pour obtenir un permis dans la ville. Napolitano a déclaré que cela prend environ 60 jours et 5 000 à 10 000 dollars supplémentaires en coûts associés.

Seegers a également demandé si la ville pouvait offrir des incitations pour aider à compenser ces coûts, ce qui est autorisé.

Gordie Teebo, membre du conseil, était d’accord avec le fait que la ville garde plus de contrôle sur ces types d’entreprises.

“Peut-être que sur la route, nous allons [allow this]mais je préfère avoir le contrôle », a-t-il déclaré.