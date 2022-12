Woodstock commence à planifier la rénovation de l’Opéra – Shaw Local

Woodstock a fait ses premiers pas vers la refonte de l’Opéra, qui serait la première rénovation majeure du bâtiment en environ 20 ans.

Le conseil municipal a approuvé un contrat lors de sa réunion de mardi avec DRL Group Inc., basé à Chicago, qui commencera à travailler sur un plan sur la meilleure façon d’aborder la modernisation du bâtiment, selon des informations de base de la ville.

Le contrat a été passé mardi sans discussion.

La création du plan devrait prendre environ trois mois, a déclaré la directrice exécutive du développement commercial de Woodstock, Danielle Gulli. Elle a déclaré que la société viendrait examiner les plans du bâtiment actuellement en dossier et verrait ce qui est faisable pour aller de l’avant.

Les travaux pourraient comprendre la rénovation du Stage Left Café, l’installation de nouveaux sièges et d’un plancher de scène, la rénovation des coulisses, l’ajout d’un troisième étage et l’amélioration de l’éclairage.

“Nous devons déplacer le vestiaire”, a déclaré Gulli. “En ce moment, c’est une sorte de configuration bizarre comme ça.”

L’opéra de Woodstock dans une photo d’archive de septembre. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)

Bien que la liste soit longue, on ne sait pas encore jusqu’où le budget de la ville pourrait aller, d’autant plus que les coûts de construction augmentent à travers le pays, a déclaré Gulli. En plus d’aider la ville à déterminer ses priorités pour le bâtiment, le plan exposera la meilleure façon d’aborder les rénovations.

« Quelles sont les commodités ? Quels sont les services que nous devons offrir ? » dit Gulli. « Comment doivent-ils être positionnés et disposés dans le bâtiment ? »

Gulli a également noté le portefeuille de DRL, qui comprenait la restauration de théâtres historiques dans tout le pays. Certains d’entre eux incluent le Varsity Theatre à Evanston, le Tivoli Theatre à Chicago et le Coronado Performing Arts Center à Rockford, selon des documents de la ville.

Une fois le plan réglé, la construction pourrait commencer dans six mois, a déclaré Gulli. À partir de ce moment, les travaux se termineraient entre 12 et 18 mois plus tard.

L’Opéra a été ouvert en 1890 et n’a pas connu de rénovation majeure avant 1976, lorsque des travaux ont été effectués pour moderniser le bâtiment, selon le site Web de l’Opéra. Il a vu plus de travail au début des années 2000, date à laquelle Stage Left Café a été introduit.

Les responsables de la ville et de l’Opéra ont déclaré qu’ils espéraient que la nouvelle série de rénovations mettra en place l’Opéra pour les décennies à venir.

Le plan de rénovation de l’Opéra a été accéléré de près de 3 millions de dollars que la ville a reçus de l’État dans le cadre de son programme de reconstruction du centre-ville et des rues principales de l’Illinois.

Cet argent a porté le budget total de Woodstock pour ses projets au centre-ville à 4,5 millions de dollars, qui seront utilisés à la fois pour l’Opéra et la place historique de la ville.

“Nous avons une occasion de réinventer ce que nous voulons faire”, a déclaré Gulli. “Nous sommes super excités à ce sujet.”