Woodstock approuve le dispensaire, s’ajoutant à l’ouverture prochaine d’une entreprise de marijuana – Shaw Local

Un nouveau dispensaire de marijuana à Woodstock pourrait ouvrir d’ici la fin de cette année après la Conseil municipal a approuvé un permis d’utilisation spéciale pour un en ville lors de sa réunion mardi.

L’approbation n’est pas la première que Six Labs Inc., basée au Michigan, a obtenu de la ville, car elle travaille à l’ouverture d’une sorte de campus à Woodstock qui intégrera de nombreux types d’entreprises de marijuana.

Prévu pour être la dernière pièce de l’opération, le dispensaire ouvrira près du bâtiment de perfusion et de transport de la société au 1411 S. Eastwood Drive.

Le bâtiment est proposé pour être de 3 000 pieds carrés et sera ouvert de 10 h à 21 h, sauf le dimanche où il fermera à 18 h, selon les documents de la ville.

Le plan est d’ouvrir le dispensaire d’ici la fin de l’année, ont déclaré des représentants de l’entreprise en avril. En attendant, la partie infusion et transport devrait ouvrir dans les prochaines semaines.

Six Labs attend l’arrivée de certaines machines avant de commencer ses opérations, a déclaré le porte-parole de Six Labs, Joseph Ori, la semaine dernière. L’entreprise s’efforce également d’obtenir une licence de culture artisanale par l’intermédiaire de l’État, qui serait ajoutée à ses autres activités.

« Je suis heureux qu’ils aient choisi Woodstock pour développer leur activité. » — Le maire de Woodstock, Mike Turner, parle de Six Labs Inc.

Le vote de mardi s’est déroulé sans aucune discussion, mais fait suite à plusieurs années de questions sur la sécurité d’une telle installation, ainsi que sur l’impact qu’elle pourrait avoir sur les entreprises environnantes.

« Le pétitionnaire connaît bien les exigences de l’État. … et a indiqué qu’il respectera ou dépassera les normes de vente et de stockage de cannabis, ainsi que les dispositifs de sécurité, les politiques et les protocoles », selon les documents de la ville.

Avant que l’entreprise puisse ouvrir, Six Labs devra obtenir une licence de dispensaire de l’État, selon les documents de la ville. Lors d’une réunion de la Commission du plan le 20 avril, les représentants de Six Labs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’en acquérir un après avoir reçu l’approbation de la ville.

Le maire Mike Turner a déclaré mercredi que puisque la marijuana est légale dans l’État depuis plus de trois ans, il y a un intérêt à l’introduire à Woodstock. Il y a un soutien pour l’installation et peu ou pas d’opposition.

L’ouverture d’un dispensaire en ville fournira également à Woodstock des revenus qu’il n’aurait pas autrement, car il a une taxe maximale de 3% sur les ventes de marijuana à des fins récréatives.

Le dispensaire est l’une des nombreuses entreprises de marijuana qui ont ouvert ou sont sur le point d’ouvrir dans le comté de McHenry. Bien que l’implantation d’entreprises basées sur la marijuana dans la région ait été lente pendant les deux premières années de légalisation, les municipalités les approuvent maintenant en masse, comme à McHenry et Cary, qui pourraient toutes deux ouvrir des dispensaires cet été.

Le premier dispensaire de Crystal Lake, Ivy Hall, a ouvert plus tôt cette année. C’était le deuxième à ouvrir dans le comté après RISE Lake in the Hills, qui a ouvert ses portes en 2021.