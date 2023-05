Woodstock approche de la rentabilité du projet Old Courthouse – Shaw Local

Le samedi 13 mai, les Amis de l’ancien palais de justice organiseront leur dernière tournée Dusty Boots avant la réouverture du palais de justice et de la maison du shérif au public.

L’événement couronne un projet pluriannuel qui a défié toute explication lorsque la ville de Woodstock s’est engagée à sauver le bâtiment vieux de 166 ans.

Aaron Holverson, associé principal et architecte de projet pour Studio GWA à Rockford, a récemment présenté un aperçu du projet estimé à 16,3 millions de dollars à la Northern Illinois Historic League.

Des coûts de matériaux plus élevés et des ordres de modification – y compris un champ géothermique sous un parking de l’autre côté de la rue – ont contribué à la hausse des prix. Mais alors que les locataires se préparent à s’installer, le bâtiment emblématique semble enfin trouver sa place.

« C’est un point d’ancrage pour le centre-ville. C’est un visage pour le centre-ville. C’est la première chose que les gens verront », a déclaré Holverson. « Ce site est la toile de fond de la vie de tant de gens. »

Ce n’est qu’en 2020 que les ouvriers « se sont lancés tête baissée » dans la rénovation, a-t-il dit, et la construction n’a vraiment commencé qu’en mars 2022. Au premier rang de leurs priorités était de trouver des solutions au défi perpétuel des vieux bâtiments : l’infiltration d’eau.

« L’eau et le plâtre ne font pas bon ménage », a déclaré Holverson.

Lorsque les ouvriers ont commencé à étayer le plafond de l’ancienne salle d’audience du deuxième étage, ils ont découvert un plafond en panneaux de bois recouvert d’une couche de toile peinte, de plâtre de crin et de lattes.

« Rien n’a été démoli ou enlevé au fil des ans. Beaucoup de caractère existait encore », a déclaré Holverson. « Il y avait beaucoup de pochoirs dans tout l’espace, et cela fait partie de ce qui se reflétera dans le nouveau plafond à l’avenir. »

Le plafond d’origine a subi trop de dégâts d’eau pour être sauvé, mais la ville a choisi de recréer le pochoir d’origine sur du bois neuf qui correspond à l’original.

Toutes les parties intactes du plafond ont été récupérées. De plus, les travailleurs ont recyclé toutes les briques retirées pour permettre à l’ascenseur d’effectuer des réparations et ont réutilisé de nombreuses cellules de prison comme composants dans tout le bâtiment.

« Alors que nous commencions à décoller les couches, il y avait de plus en plus de choses récupérées », a déclaré Holverson.

Cette liste comprend environ 1910 journaux ; une fenêtre de rayon dans la salle d’audience ; plaques d’acier dans le sol; et un espace noir de 12 pieds sur 14 pieds rempli de gros rochers et de pierres, qui a été vidé à la main et intégré au restaurant du rez-de-chaussée.

En plus de la restauration, un autre objectif a été l’accessibilité. Des toilettes pour femmes plus grandes ont été installées pour mieux desservir l’ancienne salle d’audience transformée en espace événementiel. Un garde-corps en laiton et bois a été ajouté au grand escalier pour plus de sécurité. Les plans comprennent également un ascenseur et un escalier arrière. Mais plus que cela, le Studio GWA avait pour tâche d’essayer d’aligner les trois étages de chaque bâtiment, dont aucun ne s’emboîtait.

« Nous avions six niveaux mais trois étages », a déclaré Holverson. « Ce n’est pas génial pour l’accès. … Cela ressemblait à un nid d’écureuil, une toile d’araignée complète d’escaliers.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans un engagement financier des contribuables et un financement créatif reposant sur un district de financement par augmentation d’impôt, des obligations et des crédits d’impôt.

Studio GWA a déclaré que les crédits d’impôt historiques peuvent être utilisés pour augmenter les capitaux propres d’un projet, le rendant plus réalisable aux yeux d’une banque. Ils peuvent être appliqués aux coûts essentiels, tels que la démolition et la construction dans l’enveloppe du bâtiment, et aux coûts accessoires, tels que les frais juridiques, les frais d’architecture et d’ingénierie, les frais de promoteur et plus encore.

« Depuis le début de ce projet jusqu’au début de la construction, huit bâtiments similaires dans des centres-villes similaires ont été démolis dans l’État de l’Illinois », a déclaré Holverson. « Ce [courthouse project] n’est pas quelque chose de typique. C’est une sorte de tempête parfaite d’un conseil volontaire et de l’approche du personnel de la ville à cet égard. Ils sont avant-gardistes à bien des égards.

« Cela montre qu’un projet comme celui-ci est possible. Et le rendre financièrement viable est un exploit incroyable, et je félicite la ville de l’avoir entrepris. Chaque fois que nous détruisons quelque chose, nous perdons une partie de l’histoire que nous ne récupérons pas. Je dirais que le neuf n’est pas mieux dans la plupart des cas.

L’ancien palais de justice de Woodstock’s Square est l’un des rares palais de justice d’avant la guerre civile dans l’Illinois. La maison du shérif a été ajoutée en 1887. La propriété a été inscrite au registre national des lieux historiques en 1974.

« Il y a tellement d’espaces caractéristiques. Insérer quelque chose d’aussi important qu’un ascenseur était un défi. Tout a interrompu autre chose », a déclaré Holverson. « C’était une sorte de cauchemar, mais nous avons réussi à nous en sortir. »

Les visites Dusty Boots de 45 minutes se déroulent de 11 h à 13 h. Pour vous inscrire, rendez-vous sur signup.com/client/invitation2/secure/25276195207/false#/invitation.

