Woods et McIlroy lancent une nouvelle ligue de golf au milieu des rebelles saoudiens

L’icône du golf américain affirme que le nouveau format est conçu pour plaire aux jeunes fans

Tiger Woods s’est associé à son compatriote pro Rory McIlroy et au PGA Tour pour former une nouvelle ligue de golf «infusée de technologie» qui, selon eux, contribuera à développer le sport pour une nouvelle génération de fans.

La ligue, qui s’appelle TGL, verra six équipes de trois joueurs chacune s’affronter dans un “cours virtuel riche en données »chaque parcours de 18 trous ne prenant pas plus de deux heures pour se terminer, et sera géré par TMRW Sports – un groupe de technologie sportive lancé à la fois par Woods et McIlroy cette semaine.

TGL débutera au début de 2024 et verra 15 événements hebdomadaires qui mèneront à une demi-finale et une finale avant qu’une équipe gagnante ne soit couronnée.

TGL est la prochaine évolution du golf professionnel. Je suis ravi d’aider à le diriger vers l’avenir. https://t.co/0hIHKX5Ic3 — Tiger Woods (@TigerWoods) 24 août 2022

Cette décision intervient alors qu’un examen minutieux est exercé sur le groupe dissident de golf LIV, soutenu par l’Arabie saoudite, qui a menacé de déraciner la structure acceptée du sport et pour lequel Woods et McIlroy ont été parmi ses critiques les plus éminents.

Certains rapports ont déclaré que Woods avait refusé des frais de plus de 700 millions de dollars pour rejoindre LIV Golf, dont les détracteurs disent qu’il ne s’agit que d’un autre exemple de l’Arabie saoudite tentant de “laver le sport” sa réputation peu enviable de violations des droits de l’homme.

Plusieurs joueurs de haut niveau se sont associés à LIV Golf, notamment Phil Mickelson, Bryson DeChambeau et Dustin Johnson.

La star européenne Henrik Stenson, quant à elle, a été déchue de son titre de capitaine de la Ryder Cup après avoir rejoint le circuit LIV Golf après que le PGA Tour a annoncé une série d’amendes et de suspensions pour les joueurs rebelles.

Woods et McIlroy ont tous deux assisté à une réunion réservée aux joueurs dans le Delaware la semaine dernière pour discuter de l’impact potentiel que LIV Golf a sur le sport. Peu de temps après, il a été annoncé que le PGA Tour devait augmenter son prix en argent pour 12 de ses événements afin de s’aligner sur les finances proposées par LIV Golf.

“Nous savons tous ce que c’est que d’être dans un stade de football ou une arène de basket-ball où vous pouvez regarder chaque jeu, chaque minute d’action se dérouler juste devant vous“, a déclaré Woods à propos du projet TGL dans un communiqué.

“C’est quelque chose qui, par nature, n’est pas possible dans le golf traditionnel – et un aspect de TGL qui le distinguera et attirera une nouvelle génération de fans..”

Les événements TGL se dérouleront dans une arène construite sur mesure qui, selon eux, offrira aux fans une vision dynamique du sport qui aurait été impossible sans l’avènement d’une technologie de pointe.

“TGL tirera parti de l’attrait du golf d’équipe dans un environnement passionnant et convivial pour les fans, comparable à celui d’être assis sur le terrain lors d’un match de la NBA.», a ajouté McIlroy.

“TGL élargira l’attrait du golf pour les fans plus jeunes et plus diversifiés et servira d’autre avenue pour présenter aux gens le jeu que j’aime..”