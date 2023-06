Woodridge observera une minute de silence à l’occasion de l’anniversaire de la tornade de 2021 – Shaw Local

Le village de Woodridge invite la communauté à se rassembler mardi pour un moment de silence en l’honneur du cœur, de la résilience et de la guérison de Woodridge depuis la tornade de 2021 qui a endommagé des centaines de maisons et d’entreprises à Woodridge et dans les villes voisines, selon un communiqué de presse du village.

Une invocation sera donnée par le Révérend Norbert Raszeja de la paroisse St. Scholastica de Woodridge. L’invocation aura lieu au Duffy’s Pavilion situé à côté du Woodridge Park District Athletic Recreation Center, 8201 Janes Ave.

L’invocation aura lieu à 11h10. Cette heure est intentionnelle et est en reconnaissance de l’heure à laquelle la tornade a touché le sol à Naperville, qui était 23h10 le jour de la fête des pères, le 20 juin 2021.

Toute personne qui ne peut pas assister à l’événement est encouragée à prendre sa propre minute de silence où qu’elle se trouve en ce moment.