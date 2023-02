Woodpecker transforme sa maison en thésaurisation et stocke plus de 300 kg de glands

Paiement minimum, cartes de crédit, la thésaurisation est une habitude difficile à éliminer. Il semble que même les oiseaux et les animaux ne soient pas au-dessus. Un pic a transformé une maison en sa thésaurisation pour stocker des glands. L’oiseau avait ramassé plus de 300 kilogrammes de noix. Un homme a partagé une série de clichés sur son Facebook, montrant à quel point l’oiseau pouvait stocker sans se faire remarquer. L’utilisateur a partagé qu’il ne s’agissait pas réellement de sa maison, mais qu’il l’a rencontrée dans le cadre d’un travail d’exterminateur. Il a partagé que toutes ces noix remplissaient environ huit sacs poubelles. Au total, il pesait environ 700 livres ou environ 317 kilogrammes. L’homme a fait remarquer que c’était “irréel”. Il a ajouté qu’il n’avait “jamais rencontré quelque chose comme ça”.

Les utilisateurs des médias sociaux étaient curieux de savoir comment le propriétaire californien n’avait pas remarqué la thésaurisation des oiseaux. D’autres se demandaient ce qu’il adviendrait de l’oiseau. Il est fort probable que l’oiseau avait stocké tout cela pour passer l’hiver.

Certains étaient également curieux de savoir ce qu’ils avaient fait de tant de noix. Un utilisateur de Facebook a écrit : « Ce pic sera dévasté. J’ai travaillé si dur pour cette fortune et tout est parti. Comme si un millionnaire perdait soudainement tout l’argent pour lequel il travaillait sans relâche.

Un autre commentaire disait: «J’ai tellement de questions! 1 : Comment dans les neuf enfers le propriétaire n’a-t-il pas remarqué un pivert martelant le côté de sa maison ! ? Ils sont si bruyants ! 2 : Comment n’ont-ils pas remarqué un trou dans le côté de leur maison ? 3 : Comment n’ont-ils pas entendu 9000 fous jouer du Plinko contre leurs murs pendant ce que je ne peux que supposer avoir pris des mois ?

« Probablement pas l’œuvre d’un seul pic. C’est le travail des Pics Gland qui ont des greniers collectifs (stockage de noix) », écrit un internaute.

Selon certaines informations, cette propriété appartenait à une location de vacances.

L’exterminateur Nick Castro a été appelé au travail pour inspecter les vers de farine en décembre. Il avait percé un trou dans le mur d’une chambre. Ce qui se passa ensuite le prit par surprise. Il y avait plus de 700 livres de glands empilés de 20 à 25 pieds de haut dans la cheminée de la maison. Plus il arrachait de glands, plus il semblait y en avoir. À un moment donné, il a senti que cela n’allait jamais s’arrêter.

Selon Castro, il aurait fallu environ cinq ans au Acorn Woodpecker pour récolter toutes ces noix.

