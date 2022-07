Woodlawn met en scène ‘Newsies Jr.’, planifie sa production d’automne – Shaw Local

STERLING – La Woodlawn Arts Academy a mis en scène des représentations de “Newsies Jr” de Disney. en juin au Mathis Theatre du Sauk Valley Community College à Dixon.

La production comprenait des élèves de la quatrième à la huitième année de Sterling, Rock Falls, Morrison, Dixon et Franklin Grove.

La production d’automne mettra en vedette des élèves de la 2e à la 5e année dans “Pirates Past Noon” de Magic Tree House Stories.

Appelez le 815-626-4278 pour vous renseigner sur la participation.

La Woodlawn Arts Academy, une agence de United Way des comtés de Whiteside et de Lee, est partiellement financée par des subventions de l’Illinois Arts Council Agency et du Chicago Community Trust.