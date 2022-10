Woodlawn Arts mettra en scène l’adaptation du livre ‘Magic Tree House’ – Shaw Local

STERLING – Woodlawn Arts Academy présente la comédie musicale “Magic Tree House: Pirates Past Noon Kids” du 11 au 13 novembre au Centennial Auditorium.

Les billets seront mis en vente lundi.

La production met en vedette 26 élèves de la 1re à la 5e année de Sterling, Rock Falls, Dixon, Polo et Lyndon.

La pièce est mise en scène par Faith Morrison, Mardi Huffstutler, Dawn Arndt et Ashley Aurand.

Les représentations sont prévues à 19 h le vendredi 11 novembre et le samedi 12 novembre; et 14 h le dimanche 13 novembre à l’Auditorium Centennial.

Les billets coûtent 8 $ chacun, plus les frais, et sont disponibles en ligne sur centennialauditorium.org, ou à la billetterie du Centennial Auditorium, ouverte de 15h à 18h du lundi au vendredi. Des billets seront également disponibles à la porte avant les représentations.

La Woodlawn Arts Academy est une agence partenaire des comtés de United Way of Whiteside et Lee, et les programmes sont partiellement soutenus par une subvention de l’Illinois Arts Council Agency.

La pièce est une adaptation du quatrième livre de l’aventure fantastique de Mary Pope Osborne “Magic Tree House series”. Cette fois, la cabane dans les arbres de Jack et Annie les emmène sur une île des Caraïbes avec des pirates – au XVIIIe siècle. Les frères et sœurs rencontrent le capitaine Bones, un vieux pirate méchant qui capture les deux et les force à l’aider à trouver un trésor enfoui.