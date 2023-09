Woodland investit 831 000 $ dans un nouveau laboratoire scientifique – Shaw Local

Lors d’une précédente conférence sur le leadership, on a demandé à certains étudiants de Woodland ce qu’ils aimeraient voir améliorer dans leur école, et ils ont répondu « un nouvel équipement scientifique ».

C’est exactement ce que les administrateurs et les élus ont fourni.

Mardi, l’école Woodland, dans la zone rurale de Streator, a coupé un ruban de cérémonie pour le nouveau laboratoire de 831 000 $ avec l’aide de la Chambre de commerce de Streator et a accepté un chèque de 5 000 $ de la SOCU pour des équipements scientifiques, technologiques, d’ingénierie et mathématiques comprenant des robots, des rovers et des sondes.

(De gauche à droite) Les instructeurs de Woodland Stephanie Flores, Melissa Fink et Hannah Brooks acceptent un don de 5 000 $ pour l’équipement STEM de la part de Dana Stillwell, Chris Cox et Angie Kusnerick, de SOCU, alors que le surintendant de Woodland Ryan McGuckin se tient derrière eux. (Derek Barichello)

Le surintendant Ryan McGuckin a déclaré que le laboratoire remontait aux années 1950 et avait besoin de mises à jour modernes.

« Nous avons investi beaucoup d’argent dans le gymnase et notre stationnement, nous voulions réaliser un projet qui aurait un impact plus direct sur l’éducation », a déclaré Eric Sass, président de la Commission scolaire Woodland. « Nos laboratoires scientifiques faisaient partie de la construction de l’école d’origine et avaient besoin d’être modernisés. »

Les professeurs de sciences Melissa Fink et Stephanie Flores ont déclaré que les étudiants étaient enthousiasmés par les nouveaux laboratoires.

Au lieu d’avoir à partager des tables, les étudiants disposent de leur propre espace de laboratoire et d’équipements modernes, ont-ils déclaré. L’espace laboratoire relie deux salles de classe voisines.

«Cela l’a rendu beaucoup plus efficace et attrayant», a déclaré Fink, qui enseigne plusieurs cours de sciences au secondaire.

« Ils sont tellement enthousiastes cette année », a déclaré Flores, qui enseigne les cours de sciences au premier cycle du secondaire. « Nous venons de réaliser un projet selon lequel chaque étudiant pourrait avoir son propre bec Bunsen. Avant, les étudiants ne pouvaient pas disposer de leur propre équipement.

McGuckin a déclaré que les améliorations des infrastructures étaient financées par les taxes de remplacement des biens personnels des entreprises, l’argent du fonds pour l’éducation et les recettes de la taxe de vente de 1 % dans le comté de Livingston.

Les étudiants et les enseignants de Woodland n’étaient pas les seuls à être impressionnés par le nouveau laboratoire, a déclaré Sass que les récents diplômés en faisaient l’éloge.

« Ils m’ont dit que c’était mieux que leur laboratoire universitaire », a déclaré Sass. « Nous sommes heureux d’avoir cela à Woodland. »