Wood Harris dit que les acteurs étaient en train de tremper sur le plateau de « Shooting Stars »

Si vous cherchez un film à voir en famille ce week-end, Étoiles filantes fait ses débuts sur Peacock aujourd’hui.

Basé sur le livre de LeBron James et l’auteur lauréat du prix Pulitzer de Les lumières du vendredi soirBuzz Bissinger, Étoiles filantes révèle comment James et ses amis d’enfance sont devenus le #1 équipe du lycée dans le pays.

Dans les années 1990, un jeune LeBron James (Marquis « Mookie » Cook, à ses débuts à l’écran) et ses trois meilleurs amis – Lil Dru (Caleb McLaughlin, Stranger Things), Willie McGee (Avery S. Wills, Jr., Swagger) et Sian Cotton (Khalil Everage, Cobra Kai) – se sont appelés les « Fab Four », d’après les célèbres « Fab Five » des Michigan Wolverines de cette époque. Dès l’instant où nous les rencontrons, nous réalisons que ce groupe d’amis, sous la houlette du coach Dru Joyce (Wood Harris ; franchise Creed), est lié par plus que le basket.

BOSSIP a parlé avec Wood Harris du fait d’être un vétéran parmi les jeunes acteurs sur le tournage de Étoiles filantes. Harris s’est également vanté d’avoir trempé sur le plateau tout en portant un costume et des mocassins et il a révélé que Caleb McLaughlin avait également trempé, bien qu’il ne soit pas le plus grand du groupe. Harris a également parlé de la nostalgie qu’il ressentait sur le tournage de la pièce de la période des années 90.

Étoiles filantes est en streaming sur Peacock maintenant ! Assurez-vous de nous faire part de vos réflexions si vous le consultez.