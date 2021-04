L’attaquant de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Bobby Wood, rejoindra le Real Salt Lake plus tôt que prévu après la résiliation de son contrat par le SV de Hambourg.

Wood devait initialement rejoindre l’équipe de la Major League Soccer à la fin de la saison 2. de Bundesliga le 23 mai.

Mardi, magasin local Hamburger Morgenpost a rapporté que Wood se rendra pour la première fois à Copenhague au Danemark où sa femme doit donner naissance à leur deuxième fille.

L’attaquant se dirigera ensuite vers les États-Unis. RSL a son ouverture de la saison contre le Minnesota United FC le 24 avril.

« Nous sommes en contact avec Bobby. Il a actuellement une situation personnelle en Europe. Nous sommes impatients de l’avoir à Salt Lake dès que possible », a déclaré le club dans un communiqué.

Bobby Wood rejoindra Real Salt Lake pour la saison 2021. Photo de Christian Kaspar-Bartke / Getty Images

Wood a gravi les échelons au TSV 1860 Munich, qu’il a rejoint à l’âge de 14 ans, et a également eu des sorts avec Erzgebirge Aue, Union Berlin et Hannover 96.

Cependant, bien qu’il soit l’un des gros gagnants du SV de Hambourg, Wood a lutté pour la forme pendant plusieurs saisons, abandonnant l’ordre hiérarchique jusqu’à relancer sa carrière ce trimestre.

Au total, il est apparu dans 80 matches de compétition pour le club, marquant 13 buts et en a fait 16 2. Apparitions en Bundesliga cette saison.

Son but lors d’une défaite 3-2 contre le club de fond Wurzburger Kickers fin février était son premier pour le club depuis avril 2018, alors que Hambourg jouait toujours dans l’élite allemande.

Sélectionné 45 fois pour les États-Unis, Wood ne fait plus partie de l’équipe depuis une défaite 1-0 contre l’Italie en novembre 2018.